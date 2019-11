Der Austro-Daimler kam aus Wiener Neustadt

Die Erfolgsstory einer Automobilfabrik – noch vor Ferdinand Porsche.

Es gibt einen eigenen Verein zur Erhaltung von Daimler-Fahrzeugen. Diesem widmet der Kral-Verlag einen Prachtband, der jeden Oldtimerfreund ergötzen wird. Ja, selbst Otto Normalverbraucher hat seine Freude an dem pompös illustrierten Werk. Die Erzählung greift zurück in das Jahr 1899, als der Wiener Neustädter Eisengießer Eduard Fischer ins aufsprießende Automobilgeschäft einsteigen wollte. Zugleich suchte Josef Eduard Bierenz, der Generalimporteur und Vertraute von Gottlieb Daimler (in Cannstatt), eine Produktionsstätte für eine Autofabrik in Österreich. So gründeten sie die „Österreichische Daimler Motoren Commanditgesellschaft Bierenz Fischer u. Co.“ mit einer Einlage von 200.000 Gulden als Tochter der deutschen Daimler.

Der Kaiser blieb reserviert

Bereits im Mai 1900 war das erste Neustädter Automobil fertiggestellt – ein Viersitzer mit einem Zweizylindermotor. 16.000 sollten bis 1934 folgen. 1902 trat Gottlieb Daimlers Sohn Paul als persönlich haftender Gesellschafter ins Unternehmen ein und übernahm auch dessen technische Leitung. Leider erkannte Kaiser Franz Joseph das Potenzial nicht: Als sein Pferd – 1903 – wegen des Motorenlärms scheute, war es mit kaiserlicher Huld vorbei. Er setzte sich nur ungern in diese neumodischen Gefährte.

Schon 1905 entstand in der Fabrik ein Wagen mit Allradantrieb. Im Jahr darauf wurde Ferdinand Porsche technischer Direktor. 1907 wurden bereits 700 Arbeiter und 80 Angestellte gezählt, die neben Flugmotoren auch einen Rennwagen bauten. Zwei Jahre später trennten sich die deutschen und österreichischen Daimler-Werke. Und Ferdinand Porsche wurde immer dominanter: Bei der Prinz-Heinrich-Fahrt 1910 konnten die ersten drei Plätze mit einem speziell konstruierten Rennwagen erzielt werden. Porsche fuhr selbst einen der Wagen und wurde Sieger. Er und seine beiden Rennkollegen, Graf Schönfeldt und Eduard Fischer, genannt das „Eiserne Team“, teilten sich bei verschiedensten Rennveranstaltungen immer wieder die vordersten Plätze. Diese Erfolge konnte auch der Kaiser nicht negieren, so führte das Unternehmen seit 1911 den Doppeladler im Firmenlogo.

Die Stunde des Spekulanten

Es ging aufwärts, immer aufwärts, bis der Erste Weltkrieg all das Errungene vernichtete. Der Friedensvertrag von St. Germain verlangte sogar die Verschrottung aller fertigen Flugzeugmotoren. Dies war die Stunde des Milliardenspekulanten Camillo Castiglioni, dem schon die Wiener Fiatwerke und Puch in Graz gehörten. So konnte Daimler ein sensationelles Auto mit sechs Zylindern herausbringen. Fiat konzentrierte sich auf Lkw, Puch stellte Motor- und Fahrräder her. Im Jahr 1923 verließ Ferdinand Porsche nach 17 Jahren Austro-Daimler und wurde in Stuttgart Direktor. 1934 schließlich kam es zur Gründung von Steyr-Daimler-Puch.

Nicht vergessen werden soll dabei aber, unter welchen Umständen diese Schöpfungen entstanden. War die Fabriksarbeit schon um die Jahrhundertwende eine extrem mühselige, so gestaltete sich das Leben der Arbeiter während des Ersten Weltkrieges nahezu katastrophal. Bereichert durch eine Unzahl von Illustrationen und Werbegrafiken vermittelt das Werk einen Einblick in dieses österreichische Abenteuer.

Zum Buch Christian Zach:

„Austro-Daimler

Band 1: 1899–1919“ Kral-Verlag Berndorf

432 Seiten

59,90 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)