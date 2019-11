Rapid: „Gegen St. Pölten reicht kein Remis“

Hütteldorfer sind gegen das Schlusslicht klarer Favorit.

Wien. Nach den sieglosen Partien gegen den WAC (1:1) und bei Serienmeister Salzburg (2:3) möchte Rapid in der Bundesliga endlich wieder voll punkten. Weil in der 13. Runde heute (17 Uhr, live auf Sky) Schlusslicht St. Pölten in Hütteldorf gastiert, könnten die Chancen nicht besser stehen. „Wir haben eine Spielphilosophie, der wir schon sehr nahe kommen. Wir sind auf einem guten Weg und müssen diesen Weg gegen St. Pölten weiter beschreiten. Da ist ein Remis zu wenig“, stellte Coach Dietmar Kühbauer unmissverständlich klar.

Während sich die Hütteldorfer in den Top sechs festgesetzt haben und damit voll auf Kurs Richtung Meistergruppe liegen, steht St. Pölten nach Platz sechs in der abgelaufenen Saison nun am Tabellenende. Gleich die Hälfte aller Spiele ging in den ersten zwölf Runden zu Null verloren, jedes Mal kassierte der SKN zumindest drei Tore. Zuletzt setzte es ein 0:4-Heimdebakel gegen Sturm Graz.

„Ich gehe davon aus, dass sie nicht großartig mit offenem Visier spielen werden. Sie werden ihr Heil in der Defensive suchen“, erwartet Kühbauer einen auf Konter lauernden Gegner. Gewarnt ist Rapid dennoch, da St. Pölten das letzte Duell im Allianz Stadion im September 2018 mit 2:0 gewonnen hat. Damals hieß der SKN-Chefcoach aber noch Kühbauer, der zwei Tage später als Rapid-Trainer präsentiert wurde.

BUNDESLIGA 13. Runde

SP S U N TORE P

1.Salzburg1210203832

2.Lask129211829

3.WAC127321724

4.Rapid12633821

5.Sturm12624920

6.Hartberg12534018

7.Austria12336–712

8.WSG Tirol12336–712

9.Mattersburg12318–1810

10.Admira12237–179

11.Altach12219–147

12.St. Pölten12147–277

Samstag: Sturm – WAC, Rapid – St. Pölten, Mattersburg – Salzburg (je 17 Uhr).

Sonntag: Admira – Hartberg, WSG Tirol – Altach (je 14.30), Lask – Austria (17).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)