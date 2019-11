Die „Wienerin“ lädt zum #Aufstand

Das Magazin veranstaltet am 17. November eine Feminismus-Konferenz.

Es soll eine Konferenz mit Festivalcharakter werden, kündigt das Team des Frauenmagazins „Wienerin“ rund um Chefredakteurin Barbara Haas an. Am 17. November findet erstmals der „Wienerin #Aufstand“ statt: Auf zwei Bühnen wird sich im Radiokulturhaus (ab 13 Uhr) alles um die Realität von Frauen drehen und was sich für sie in Österreich ändern muss.

In Diskussionsrunden wird über Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Hausarbeit und Kinderbetreuung diskutiert, aber auch über Finanzen und die Frage, warum Frauen sich in diesem Bereich so wenig bilden. Die Konferenz eröffnen wird Frauenministerin Ines Stilling, zu Gast sind u. a. Investorella Larissa Kravitz, die Vize-Rektorin der TU Wien Anna Steiger, die Sexualpädagogin Cornelia Lindner, EU-Expertin Verena Ringler und die Musikerinnen Yasmo, Lylit, Ina Regen und DJ Pinie Wang. Es wird auch ein Panel geben, auf dem Männer über Beteiligung am Familienleben und Gleichberechtigung diskutieren werden, darunter Papa-Blogger Michael Winischhofer und Karim Saad, auch bekannt als „bärtiger Feminist“.

Auf der Konferenz, die an einem Sonntag stattfindet, sind ausdrücklich Kinder erlaubt und erwünscht, es gibt nämlich eine Kinderbetreuung und eine Familienbühne. Zwischen und während den Panels können sich die Teilnehmerinnen austauschen, ihre Nominierungen für den jährlich von der „Wienerin“-Redaktion vergebenen Negativpreis „Goldener Penis“ einreichen und es einmal wie (viele) Männer tun: In einer speziellen Fotokulisse ganz viel Platz für sich beanspruchen.

Der #Aufstand ist die dritte Konferenz-artige Veranstaltung, die das Team des zur Styria Media Group gehörenden Frauenmagazins ins Leben ruft. Im Juni fand erstmals der Covermodel Day statt, bei dem u.a. das Model für die Titelseite der August-Ausgabe gewählt (in diesem Jahr eine 72-jährige Frau) wurde. Schon länger gibt es den „Wienerin Gründerinnentag“ im September, bei dem sich alles um Selbstständigkeit und berufliche Selbstbestimmung von Frauen dreht.

Der Eintritt zum Wienerin #Aufstand ist gratis, eine Anmeldung aber erforderlich, unter Wienerin.at oder http://bit.ly/wienerinaufstand. (awa)

