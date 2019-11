Ein Seestern für den Herbst

Die Brüder Leo und Karl Wrenkh luden zum Kinder-Kochworkshop. Der Anlass: Der 60. Geburtstag der Fischstäbchen.

Jetzt, wo es draußen kalt und grauslich ist, geht doch nichts über ein gutes Essen. Hast du dich schon einmal selbst an denHerd gestellt? Unsere achtjährige Kinderreporterin Nora durfte bei Leo und Karl Wrenkh, zwei Brüdern und sehr guten Köchen, in der Küche mitwirken. Zu diesem Kochworkshop hat die Firma Iglo eingeladen, weil das Iglo Fischstäbchen 60. Geburtstag feiert. Gesunde, frische Beilagen für die Fischstäbchen wurden gekocht. „Der Koch war sehr nett. Wir durften ganz viele Sachen machen, zum Beispiel Zucchini anbraten oder einen Bulgursalat“, erzählt Nora.

Mozzarella-Augen. Mit dem Bulgursalat haben die Kids einen Seestern mit Mozzarella-Mohn-Augen gemacht. Der schaut lustig aus. Dazu brauchst du (für eine Person): 150 ml Gemüsebrühe, 75 g Bulgur, 1 TL Tomatenmark, 5 Fischstäbchen, 1 Tomate, 1 Bund Schnittlauch, 4 Stiele Petersilie, Salz, 1 EL Zitronensaft, 2 Mini-Mozzarellakugerln, 1 EL gemahlenen Mohn.

Als Erstes kochst du die Brühe auf, fügst Bulgur und Tomatenmark dazu und lässt das Ganze bei schwacher Hitze 15 Minuten quellen. Inzwischen kannst du die Fischstäbchen ins Rohr stecken. Als Nächstes wäschst du die Tomate, putzt und würfelst sie. Schnittlauch und Petersilie ebenfalls waschen, Petersilienblättchen von den Stielen zupfen und fein hacken, Schnittlauch (bis auf einige Halme zum Garnieren) in Röllchen schneiden. Bulgur, Tomaten und Kräuter mischen, Bulgursalat mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Einige Schnittlauchhalme als Seegras auf einen Teller geben, Bulgur in die Mitte des Tellers häufen, Fischstäbchen aus dem Ofen holen und mit der schmalen langen Seite sternförmig auf den Bulgur legen. Mozzarellakugeln in Mohn wälzen und als „Augen“ auf den Seestern setzen. Einige gebogene Schnittlauchhalme noch als Mund dazugeben. Fertig ist das Kunstwerk!

Wusstest du schon, dass ... . . . die Idee zum Fischstäbchen aus der Not entstand? Mitte der 1950er-Jahre, nach der Nahrungsmittelknappheit des Zweiten Weltkriegs, war der Fleischhunger der Engländer groß – aber kaum zu erfüllen. Fisch gab es allerdings genug. Also wurde die Idee geboren, Fisch in einer Form zu präsentieren, wie er Kindern schmeckt.



