Mindestens 15 Tote durch Autobombe in Nordsyrien

Im Zentrum der im nordsyrischen Stadt Tal Abyad ist am Samstag eine Autobombe explodiert, es gibt 15 Tote und 30 Verletzte.

Bei der Explosion einer Autobombe im nordsyrischen Tal Abyad sind mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Die Explosion habe sich im Stadtzentrum ereignet, hieß es aus medizinischen Kreisen in Tal Abyad. Die meisten der Verletzten seien in türkische Krankenhäuser gebracht worden, weil sie in der Stadt selbst nicht behandelt werden könnten.

Wer hinter dem Anschlag steckt, war zunächst unklar. In dieser Woche hatte es bereits mehrere Explosionen von Autobomben in Orten in der Umgebung gegeben. Tal Abyad liegt an der Grenze zur Türkei in der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei im Norden Syriens errichtet hat. Das türkische Militär war im Kampf gegen die Kurdenmiliz YPG Anfang Oktober zusammen mit verbündeten Rebellen in Tal Abyad einmarschiert.

