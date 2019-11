Mix and Match bei der Tefaf New York

Die Herbstausgabe der Tefaf in New York kombiniert erstmals Altes mit Gegenwartskunst. Damit will man Jüngere erreichen.

Die für die Kunstmesse The European Fine Art Fair (Tefaf) wichtige Sparte der Alten Meister kämpfe mit sinkender Nachfrage, sagte Tefaf-Chairman Nanne Dekking im Jänner zur „Presse“. „Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Alte Meister künftig präsentieren, wie wir die Tefaf New York Fall im November beispielsweise neu kuratieren können“: So kündigte Dekking im Interview Überlegungen an, die Alte Kunst auch einem jüngeren Publikum zugänglicher zu machen.

Collaborative Exhibitions. Ein erster Schritt ist bereits getan. So wurden bei der aktuellen Ausgabe der Tefaf New York Fall (1.–5. November) sogenannte Collaborative Exhibitions eingeführt. Sieben der historischen Räume der Park Avenue Armory werden von Ausstellern unterschiedlicher Sparten bespielt, um Alte Kunst mit zeitgenössischer Kunst in Dialog zu setzen. Da hat sich etwa Antike-Spezialist Charles Ede mit der New Yorker Galerie Sean Kelly zusammengetan. Sie kombinieren einen großen hellenistischen Kopf mit der Arbeit „Portrait with Golden Mask“ von Marina Abramović. Eine Neon-Inschrift des US-Konzeptkünstlers Joseph Kosuth hängt neben einer römischen Tafel. Colnaghi aus London hat sich für das Mix and Match seinen Londoner Kollegen Ben Brown ausgesucht. Sie stellen Ornamente aus der Bronzezeit und klassische Skulpturen zeitgenössischen Arbeiten von Lucio Fontana, Antoni Tàpies und Miquel Barceló gegenüber. „Wir sind davon überzeugt, dass wirklich gute Kunst zeitlos ist und Werke, die sich in großartigen Sammlungen befinden, fast immer aus mehreren Epochen stammen“, freut sich Jorge Coll, Eigentümer von Colnaghi, über die neue Kooperationsmöglichkeit.

Die wichtigsten Fragen der Menschheit – nach Gott, dem Dasein, Identität und Emotionen – stellen die beiden Händler Paul Smeets und Van de Weghe Fine Art in den Mittelpunkt ihrer Kollaboration. Sie paaren Arbeiten der italienischen Barockmaler Sassoferrato und Giovanni Battista Gaulli mit Jean-Michel Basquiat und Pablo Picasso. Eine spannende Mischung findet man auch bei Anne-Sophie Duval und Almine Rech. Sie kombinieren französisches Art déco etwa von dem Designer Jean Michel Frank mit Radierungen von Picasso.

Die Messe hat heuer 17 Neuaussteller, davon einige aus dem Segment Moderne und Gegenwartskunst, darunter etwa die Cortesi Gallery, Landau Fine Art, Galerie Zlotowski oder Shibunkaku aus Kyoto. Shibunkaku hatte seine Anfänge in japanischer Kunst der Moderne mit Fokus auf Kaligraphie und erweiterte später auf Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst aus Japan. Die Pariser Galerie Zlotowski hat wesentlich zur Wiederentdeckung der bildnerischen Arbeiten des Architekten und Designer Le Corbusier beigetragen und hat mehrere kolorierte Zeichnungen auf der Tefaf mit. Landau Fine Art ist auf die Klassiker des 20. Jahrhunderts spezialisiert und zeigt auf seinem Stand eine „Reclining Figure: Curved“ in Marmor von Henry Moore.

Skulpturen sind breit vertreten auf der Tefaf. Eine seltene Arbeit von Joan Miró gibt es bei La Béraudière. Miró schuf die Bronze „Femme Et Oiseau“ zu seinem Lieblingsthema Frauen und Vögel 1968.

Zu den weiteren Raritäten, die auf der Tefaf zu sehen sind, gehört ein 1882 geschmiedeter Kamin. Er stand zuerst in der Tiffany Villa, die von Louis Comfort Tiffany und Standford White designed wurde. Später wurde der Kamin in Tiffanys Landsitz Laurelton Hall in Long Island verlegt. Sehr selten ist auch ein Paar japanische Paravents mit Kirschbäumen und Chrysanthemen auf Goldgrund, das der Hasegawa-Schule zugeordnet wird. Sie stehen am Stand von Gregg Baker. [PWYAI]

