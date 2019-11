Der Aufstieg der Elizabeth Warren

Die Senatorin gilt als neue Hoffnungsträgerin der US-Demokraten. Mit ihren teils radikalen Ideen wird sie Trump kaum schlagen können.

Kürzlich bei einer Veranstaltung mit Vermögensverwaltern in Manhattan: Angeregt unterhält sich eine Gruppe von Geldakrobaten über die Zukunft der USA. „Ich mache mir Sorgen“, sagt einer der Manager, während er an seiner Cola Light schlürft. Der Mann ist gut vernetzt, arbeitet seit 30 Jahren an der Wall Street. Öffentlich will er die Politik nicht kommentieren. Hinter vorgehaltener Hand stellt er klar, dass sich seine Bedenken weniger auf den Handelskrieg mit China oder die Lage im Nahen Osten beziehen. Vielmehr: „Wenn Elizabeth Warren Präsidentin wird, geht es den Bach runter.“



Warren, das ist die neue Favoritin für die demokratische Kandidatur bei den Präsidentenwahlen im kommenden Jahr. Ging die 70-jährige Senatorin aus Massachusetts zunächst als Außenseiterin ins Rennen, hat sie mittlerweile in vielen Umfragen Joe Biden überholt. Bedeutend ist ihr rasanter Aufstieg in Iowa, jenem Bundesstaat, in dem Anfang Februar die Vorwahlen eröffnet werden. Auch wenn auf nationaler Ebene nach wie vor Biden knapp in Führung liegt: Im kleinstädtischen Iowa hat Warren die Nase vorn. Sie steht bei 22 Prozent, gefolgt von Bernie Sanders, dem Senator aus Vermont. Biden ist auf den vierten Rang zurückgefallen. Auch Pete Buttigieg, Bürgermeister aus South Bend in Indiana, hat den einstigen Vizepräsidenten in Iowa hinter sich gelassen.