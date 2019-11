Schwarzenegger: „Klar vermisse ich Österreich“

Schauspieler und Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger spricht über seinen neuen Film „Terminator: Dark Fate“ und die Zusammenarbeit mit James Cameron sowie Linda Hamilton. Außerdem verrät er, warum er so stolz auf seine Achtzigerjahre-Filme ist.

Mit „Terminator: Dark Fate“ (seit Donnerstag im Kino) von Regisseur Tim Miller („Deadpool“) erfährt die legendäre Actionreihe, die Arnold Schwarzenegger einst zum Weltstar machte, eine ziemlich bombastische Fortsetzung. Auch Linda Hamilton ist wieder in ihrer ikonischen Rolle der Sarah Connor mit an Bord.



Der erste „Terminator“-Film liegt 35 Jahre zurück, aber die Reihe wurde seither in unterschiedlichster Form weitergeführt. Ist „Terminator: Dark Fate“ einfach der sechste Teil oder doch etwas anderes?



Arnold Schwarzenegger: Das kann natürlich jeder nennen, wie er will. Für James Cameron, der dieses Mal nach langer Pause wieder als Produzent mit dabei ist, ist das eine direkte Fortsetzung von „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“. Was mir persönlich gut gefällt, denn wieder mit Jim und Linda Hamilton zusammenzuarbeiten fühlte sich an wie in den guten alten Zeiten.



War die Beteiligung von James Cameron, der mit den letzten drei Filmen nichts zu tun hatte, für Sie sogar der Grund, noch einmal den T-800 zu spielen?