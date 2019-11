Die Kunst des Bezahlens

Diese leicht unangenehme Atmosphäre, wenn die Kellner mit der Rechnung kommen: Zusammen oder getrennt? Gedanken zu einer Geste der Geldübergabe.

Prospero Bertani, ein Opernliebhaber aus Reggio, machte sich im Mai des Jahres 1872 auf den Weg nach Parma, um sich Giuseppe Verdis Aufsehen erregende „Aida“ höchstselbst anzusehen. Unsicher, ob er denn Gefallen an dem Stück fand, setzte er sich wenige Tage später wieder in den Zug, und nach diesem Abend fiel sein Urteil eindeutig aus: „Die Oper enthält durchaus nichts, was begeistert und elektrisiert“, schrieb Bertani anschließend an Verdi. „Wenn die pomphaften Dekorationen nicht wären, würde das Publikum nicht bis zum Schluss aushalten.“