Union gewinnt Berliner Derby, Fans sorgen für Unterbrechung

Der 1. FC Union hat das erste Berliner Derby in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich am Samstagabend mit 1:0 durch. Sebastian Polter erzielte das entscheidende Tor per Foulelfmeter in der 90. Minute. Christopher Trimmel spielte im mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Alten Försterei durch.

Die Partie war in der zweiten Hälfte nach dem Abbrennen zahlreicher Pyro-Fackeln in beiden Fanblöcken und mehrerer abgefeuerter Leuchtraketen aus dem Hertha-Fanlager für mehrere Minuten unterbrochen. Union verbesserte sich durch den Prestigesieg auf den 13. Platz, mit nur einem Zähler mehr ist Hertha Elfter.

