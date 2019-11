Nach 1:5-Niederlage: Kovac bleibt vorerst Bayern-Trainer

Niko Kovac soll trotz der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt Trainer des FC Bayern München bleiben. Das berichten mehrere Münchner Medien am Sonntagmorgen.

Der 48-Jährige leitete am Sonntag das Training beim FC Bayern und bereitete David Alaba und Co. auf das Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus am Mittwoch vor.

"Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen", sagte Kovac in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag. Es sei wichtig, dass man wieder "die Köpfe frei" bekomme.

(APA)