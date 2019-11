Ein weiteres „Knittelfeld“ für die Freiheitlichen

Was tun mit der FPÖ? Schwierig. Regieren lassen kann man sie nicht. Nicht regieren lassen auch nicht. Die Krux der Partei liegt zu tief in ihren Wurzeln.

Es ist offensichtlich eine Art Naturgesetz. Wann immer die FPÖ in einer Bundesregierung mittut, scheitert sie. Es gibt mehrere Möglichkeiten des Scheiterns, aber sie scheitert. Und es gibt auch zwei verschiedene Versionen, das zu betrachten: Die einen sagen, ja, man müsse die FPÖ in Regierungsverantwortung nehmen, wenn sie zu stark zu werden droht, um sie zu zähmen und zu „entzaubern“. Die anderen sagen, man dürfe der FPÖ keinesfalls Regierungsverantwortung übertragen, weil diese eben vollkommen unfähig zu regieren sei.



Wie so oft haben beide Sichtweisen ihre Berechtigung. Die FPÖ wird in einer Regierung tatsächlich „entzaubert“ – in der Wahrnehmung der Wähler, deren Zustimmung sie dann verliert. Weil sich eben zeigt, dass ihr zum soliden Regieren so einiges fehlt.



Scheitern Nummer eins war während der Koalitionsregierung mit der SPÖ Anfang der Achtzigerjahre. Hier lag es weniger am Handwerklichen, die FPÖ unter Norbert Steger war da noch die alte „Honoratiorenpartei“ der Anwälte, Ärzte und Steuerberater, die aufgebotenen Regierungsmitglieder sachlich firm. Doch die FPÖ verlor an Zustimmung beim Wähler, die Vier-Prozent-Hürde war in Sichtweite. Und die Vergangenheit, ihre eigene Vergangenheit in Form des nationalen Flügels, holte die FPÖ ein. Dieser putschte – und um die Regierungsbeteiligung war es geschehen.

Scheitern Nummer zwei fand unter der Kanzlerschaft Wolfgang Schüssels Anfang der Nullerjahre statt. Hier war es eine Mischung aus handwerklicher Unfähigkeit und dem alten, wiederkehrenden Motiv des Konflikts zwischen Moderaten und Radikalen in der Partei. Mit „Knittelfeld“ setzten die Radikalen der Regierungsbeteiligung ein Ende.



Und nun Scheitern Nummer drei. Abgesehen von den Eskapaden Herbert Kickls arbeitete die FPÖ dieses Mal sogar solide das ausverhandelte türkis-blaue Regierungsprogramm ab. Aber wieder wurde die Partei von ihrer Vergangenheit eingeholt. Von der jüngeren – auf Ibiza. Und von der länger zurückliegenden. Von der sich die Parteispitze zwar stets zu distanzieren versucht, die sich in den viel zitierten „Einzelfällen“ aber dann doch Bahn bricht.



Derzeit erlebt die FPÖ gewissermaßen ihr nächstes „Knittelfeld“. Es geht um nazistische und sexistische Passagen in einem Liederbuch des Corps Austria zu Knittelfeld, dessen Mitglied der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger ist, der gleich auch freimütig zugab, dieses Buch auch bei sich zu Hause im Regal stehen zu haben. Nach anfänglichen Rechtfertigungen wartete Zanger an diesem Wochenende mit einer neuen Volte auf: Er habe die Geschmacklosigkeit einiger Textpassagen selbstverständlich entdeckt und sich deshalb dazu entschlossen, „dieses Buch nicht zu verwenden, sondern es als zeithistorisches Dokument zu archivieren“. Genau. Man wird kaum davon ausgehen können, dass er das selbst glaubt.



Das Biotop der Burschenschaften, dieses geschlossenen männerbündischen Zirkels, in dem man halt einmal die Sau rauslässt, ob beim Saufen, Singen oder Schlagen, ist ein zentrales Problem der FPÖ. Allerdings ist die FPÖ ohne dieses Hinterland nicht denkbar. Die FPÖ müsste die Burschenschaften hinter sich lassen, aber das kann sie nicht. Sie sind ein wesentlicher Teil von ihr. Wenn sich die Burschenschaften nicht ändern, wird sich auch die FPÖ nicht ändern.