Wenn die Argumente fehlen

Niko Kovač kämpft um seinen Verbleib als Trainer des FC Bayern, die Kritik am Kroaten ist nach dem Debakel in Frankfurt lauter denn je. Ab sofort helfen ausschließlich Siege.

München. Niko Kovač soll bleiben – wie lang noch, scheint aber offener denn je. Der schwer angeschlagene Coach des FC Bayern soll die Münchner auch am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und im Bundesligagipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag betreuen. Dann würden die Situation und Zukunft des Trainers neu bewertet, schrieb die „Bild“-Zeitung einen Tag nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt. Von einer Endspielwoche für Double-Gewinner Kovač berichteten auch „Sport Bild“und „TZ“.

Mit Wollmütze und Winterjacke leitete der 48-Jährige wie gewohnt am Sonntag das Training der Krisen-Bayern. Was als öffentliche Einheit geplant war, fand kurzfristig abgeschottet vor vielen neugierigen Blicken statt. Es sei nun wichtig, „dass man diese Niederlage abschüttelt“ und wieder die Köpfe freibekomme, erklärte Kovač nach der schwersten Bundesliga-Schlappe seit mehr als zehn Jahren und richtete den Fokus schon auf die Königsklasse. „Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen“, meinte er mit Blick auf den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale.

Vor knapp einem Jahr markierte die Champions League für Kovač den Wendepunkt. Nach dem 3:3 in der Bundesliga gegen Düsseldorf stand er vor dem Aus, ein furioses 5:1 am 27. November gegen Benfica Lissabon rettete seinen Job. „Ich bin nicht blauäugig. Ich habe im letzten Jahr nicht aufgegeben und werde auch jetzt nicht aufgeben“, sagte der Trainer, dessen Kampfgeist sich nach der Frankfurter Ohrfeige diesmal mehr in seinen Worten als in seiner Körpersprache widerspiegelte.

Uneinigkeit in der Chefetage

Kovač holte in der vergangenen Saison das Double – die grundsätzlichen Zweifel an seiner Arbeit blieben. Die mächtigen Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hatten ihren schwer angeschlagenen Coach nach der einer Zäsur gleichenden Pleite am Samstag mit keinem Wort gestärkt. Nach dem von einem frühen Platzverweis von Jérôme Boateng beschleunigten sportlichen Zerfall wirkte Kovač beim deutschen Meister wie ein Einzelkämpfer.

Hoeneß will einen prächtigen Abschied, wenn er auf der Mitgliederversammlung des FC Bayern am 15. November nicht mehr als Präsident kandidieren will. Heftige Turbulenzen in der Trainerfrage würden das lang geplante „Servus“ des Kovač-Befürworters beeinflussen.

Rummenigge gilt nicht als Fan des ehemaligen kroatischen Teamchefs. Längst werden mögliche Nachfolger für den 48-Jährigen gehandelt – wie das eigenwillige Leipziger Mastermind Ralf Rangnick, der bei Juventus Turin ausgeschiedene Dauermeister Massimiliano Allegri oder der frühere Bayern-Nachwuchscoach Erik ten Hag von Ajax Amsterdam.

Kovač verteidigte sich nach der höchsten Bundesliga-Niederlage seit April 2009 vor allen Mikrofonen und im Kreuzverhör der Pressekonferenz. Ob er die kommende englische Woche noch als Bayern-Trainer erlebe? „Das weiß ich nicht.“ So, wie seine Antworten klangen, sah Kovač auch aus: schwer gezeichnet. (DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2019)