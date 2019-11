So löst man Kriminalfälle auf Österreichisch

Fernsehen. Ein Psychologe und Zauberkünstler ermittelt auf Servus TV (ab Dienstag in Staffel zwei) und jetzt auch in Buchform. „Meiberger – Im Kopf des Täters“ nutzt den Erfolgsfaktor Österreich: ein Vorteil gegenüber Netflix, Amazon und Co.

Thomas Meiberger durchläuft eine ungewöhnliche Karriere. Einerseits ist der Gerichtspsychologe auch Zauberkünstler. So klärt er seine Kriminalfälle anders auf als die meisten Kollegen – mit fast telepathischer Präzision scheint er zu wissen, was im Kopf der Täter los ist. Andererseits ist seine Existenz an sich schon ungewöhnlich: Denn „Meiberger – Im Kopf des Täters“ ist eine Eigenproduktion von Servus TV, die zweite fiktionale Serie des Privatsenders nach „Trakehnerblut“. Fiction ist teuer. Und es gibt zahlungskräftigere Konkurrenz. Trotzdem startet am Dienstag bereits Staffel zwei von „Meiberger“ (5. 11., 20.15 Uhr).

Servus TV weiß, dass Netflix, Amazon und Co., die ungleich mehr Budget zur Verfügung haben als selbst die deutschsprachigen Öffentlich-Rechtlichen, geschweige denn ein verhältnismäßig kleiner Privatsender, etwas nicht bieten: regionalen Flair, heimeligen Dialekt, Lokalkolorit. Gerade das aber macht heimische Serien nicht nur in Österreich erfolgreich. Vor allem die Deutschen lieben die für ihre Ohren exotische Sprachfärbung und den lockeren Schmäh, der den „Ösis“ auch im Fernsehen leichter über die Lippen kommt.

So zählt etwa der Österreich-„Tatort“ zu den erfolgreichsten der deutschsprachigen Reihe. Der ORF weiß diese Orgel geschickt zu bespielen, er setzt z. B. auf seine „Landkrimi“-Reihe und lässt die „Soko“-Beamten in so herrlichen Regionen wie Kitzbühel oder an der Donau ermitteln. In der aktuellen Staffel Nummer 15 macht die Wiener Sonderkommission sogar einen Abstecher an den Wolfgangsee. Ein Drehort, an dem es besonders schön ist. Das zieht.

Auch Servus TV setzt auf den Charme von Salzburg und dem Salzburgerland (also die unmittelbare Heimat, denn das Unternehmen hat dort seinen Sitz). In Episode eins der neuen Meiberger-Staffel fliegt schon nach wenigen Minuten der Pegasusbrunnen im Mirabellgarten in die Luft. Und aus ist's mit der touristischen Idylle. Ein Terroranschlag ist das nicht. Sondern das Werk eines psychisch kranken Mannes. Auch das ist besonders an dieser Serie: Die Fälle basieren auf realen psychologischen Phänomenen – diesmal diagnostiziert Meiberger krankhaften Narzissmus und zwanghaftes Verhalten. Der sonst oft in bieder-braven Rollen („Tatort“, „Winzerkönig“) auftretende Harald Krassnitzer findet sichtlich Gefallen daran, diesen Psychopathen zu spielen – mit diabolisch schiefem Lächeln. Auch die anderen Figuren sind treffend besetzt: Fritz Karl als Psychologe Meiberger löst jedes noch so knifflige Rätsel – aber die Staatsanwältin (Ulrike C. Tscharre) bleibt für ihn privat eine harte Nuss. Cornelius Obonya hat sich als Kriminalbeamter Nepomuk Wallner damit abgefunden, dass ihm Meiberger mit seinen unorthodoxen Methoden ins Handwerk pfuscht. Der Grantscherm entwickelt sich sogar zum Sympathieträger, weil er sich als werdender Vater bei Hechel- und Beckenbodenübungen der Lächerlichkeit preisgibt. Und natürlich gibt es auch in dieser Krimiserie einen Handlanger, der zu kleingeistig denkt und zu viel isst – Franz Josef Danner übernimmt den Part des Kevin Ganslingers mit einem Augenzwinkern.

Jetzt auch als Buch – mit Käsekrainer

Fast schon retro ist die Tatsache, dass es Meiberger jetzt auch gedruckt gibt. Oft ist es umgekehrt – in diesem Fall ist das Buch aber erst nach dem Film erschienen, kurz vor dem Start der zweiten Staffel. Geschrieben haben den Meiberger-Krimi „Perchtenjagd“ Maja und Wolfgang Brandstetter, die schon einige ARD- und ORF-Drehbücher gemeinsam geschrieben haben. Für das Buch braucht man die Serie nicht zu kennen. Und umgekehrt. Aber man lernt die Figuren ein bisschen besser kennen, wenn man als Leser mit dem Wallner auf eine Käsekrainer und ein Bier geht (die Geschmacksexplosion löscht quasi den letzten Rest seines polizeilichen Instinkts aus) oder erfährt, dass die Mutter vom Ganslinger gehofft hätte, dass der Bub die elterliche Konditorei übernimmt (weshalb er ständig Süßes verschlingt und Probleme mit der Freundin hat). Die Printausgabe spielt jedenfalls – erraten! – im Salzkammergut. Dort, wo es so schön ist, dass jedes Verbrechen umso hässlicher wirkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2019)