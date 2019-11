Merz fordert CDU-Chefin heraus

Friedrich Merz will in die Offensive gehen.

Friedrich Merz will beim CDU-Parteitag nach der Rede der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in die Offensive gehen.

Berlin. Der Machtkampf in der deutschen Regierungspartei CDU spitzt sich weiter zu. Der unterlegene Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, will auf dem bevorstehenden Parteitag eine programmatische Rede mit Vorschlägen zur Erneuerung der deutschen Christdemokraten halten. Merz wolle sich in der Aussprache nach der Rede von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wort melden, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ unter Berufung auf seinen Sprecher.

Kramp-Karrenbauer will offenbar den Eindruck einer Konfrontation vermeiden. Alle Debattenbeiträge seien „herzlich willkommen“, sagte sie in einer ersten Reaktion. „Ich freue mich auf eine lebhafte, kontroverse und intensive Debatte, die dazu beiträgt, das Profil der CDU weiter zu schärfen und sie zu neuer Stärke zu führen.“

Merz wirft seiner Partei fehlenden Reformgeist und mangelndes Profil vor. Mit Merkel rechnete er kürzlich in einem TV-Interview ab. Er forderte die deutsche Bundeskanzlerin auf, ihr Amt abzugeben. Merz war Kramp-Karrenbauer vergangenes Jahr im Rennen um den Parteivorsitz unterlegen. Die CDU-Chefin steht innerparteilich nach einer Serie schlechter Wahlergebnisse unter Druck. Sie forderte ihre Kritiker kürzlich dazu auf, beim Leipziger Parteitag Ende des Monats aus der Deckung zu kommen.

Söder: „Nicht von SPD anstecken lassen“

Angesichts des Tumults in der Schwesterpartei CDU warnt der Chef der bayrischen CSU, Markus Söder, nun vor Schaden durch weitere interne Angriffe auf Bundeskanzlerin Merkel. Das Problem sei nicht die Politik Merkels, „sondern die ständige Selbstbespiegelung“. Diese habe mit dem Streit zwischen CDU und CSU begonnen, und gehe durch das Hadern der SPD mit sich und der gesamten Regierungsfähigkeit weiter, sagte Söder in der „Welt am Sonntag“.

Entscheidend sei, nicht alles schlechtzureden. „Wer nur schimpft, wird keine Mehrheiten erlangen.“ Und Söder warnte: „Wir dürfen uns von der SPD nicht anstecken lassen. Den Prozess des eigenen Herunterziehens habe die Sozialdemokratie geradezu perfektioniert.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2019)