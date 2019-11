Wer ist der neue „Kalif“ der IS-Jihadisten?

Hinter dem Kampfnamen Quraishi könnte sich ein Iraker verbergen, der im IS als der „Zerstörer“ bekannt war.

Kairo. Nach dem Tod des IS-Chefs Abu Bakr al-Baghdadi versucht der sogenannte Islamische Staat, seine Führung neu zu strukturieren. Am Wochenende schwor der IS-Ableger auf dem Sinai Baghdadis Nachfolger die Treue. Der IS hat Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi als neuen Anführer ausgerufen. Nun wird spekuliert, wer sich hinter diesem Kampfnamen verbirgt.

Ein Name, der öfter fällt, ist Abdullah Qardash. Er ist auch bekannt als Abu Omar al-Turkamni, was darauf hinweist, dass er der turkmenischen Minderheit angehört. Laut irakischem TV-Sender al-Sumaria soll es sich bei ihm um einen einstigen irakischen Offizier handeln, der nach Saddam Husseins Sturz mit al-Qaida im Irak zusammengearbeitet hat. Baghdadi kennt er wahrscheinlich aus der gemeinsamen Haftzeit im US-Lager Bucca. Qardash soll Baghdadi in der irakischen Stadt Mossul empfangen haben, nachdem diese 2014 vom IS erobert worden war.

Gewalttätiger als Baghdadi?

Laut dem irakischen Terrorexperten Hassan Abu Haniya habe Qardash dann die Abteilung für Öffentliche Sicherheit in Syrien und im Irak geleitet und hatte damit im IS eine wichtige Rolle inne. Später soll er als eine Art Verteidigungsminister fungiert haben und war unter al-Hashimi, „der Zerstörer“, bekannt. Abu Haniya erwartet, dass der neue IS-Chef noch gewalttätiger als sein Vorgänger agieren wird und eine noch striktere Interpretation des Islam vertritt.

Bestätigt ist all das bisher nicht. Oft versucht der IS mit einer Reihe von Kampfnamen, die sich immer wieder ändern, die wahre Identität seiner Führungselite zu verschleiern. Dabei steckt er aber in einem Dilemma: Einem Phantom huldigt es sich nur schlecht.

