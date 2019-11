Der Bericht des Geheimdienstbosses

James R. Clapper, sieben Jahre Direktor der US-Nachrichtendienste, schreibt Klartext.

Auch wenn viele es nicht so sehen wollen: Es gibt selbstkritische, ehrenhafte und anständige Geheimdienstler. James R. Clapper ist so einer. Über 50 Jahre diente er in US-Nachrichtendiensten, von 2010 bis 2017 war er unter Präsident Obama der Direktor aller 17 amerikanischen Geheimdienste.

Auf fast 500 Seiten schildert er in diesem Buch seine Erfahrungen als Geheimdienstoffizier, beschreibt auch die vielen Fehlschläge seit dem Vietnamkrieg: so die miserable militärische Aufklärung vor der Invasion in Grenada 1983. Das Versagen, vorhandene Informationen richtig zu verknüpfen, was den Megaterroranschlag vom 11. September 2001 mit ermöglicht hat – der schwere Bock, den Regierenden vermeintliche Hinweise auf Massenvernichtungswaffen im Irak zu liefern, wo es gar keine gegeben hat. Dann kamen auch noch Manning, WikiLeaks und Edward Snowden. 2003 verstieß auch Clapper selbst gegen das eherne Gesetz der Geheimdienstarbeit: Sag gegenüber den Mächtigen die unparteiische, geheimdienstliche Wahrheit geradeheraus, aber die Politik überlasse den Politikmachern.

Ein Hauptgrund, warum Clapper dieses Buch geschrieben hat, ist die beispiellose, aggressive und facettenreiche Operation der russischen Geheimdienste, um die US-Wahl 2016 zu beeinflussen und die US-Gesellschaft zu spalten. Die Russen seien dabei sehr weit gekommen, es sei ihnen gelungen, die Wurzeln der amerikanischen Demokratie anzugreifen.

Entsetzt zeigt sich Clapper über Präsident Donald Trump: „Wir haben jemanden zum Präsidenten gewählt, dessen oberste Instinkte darin bestehen, die Wahrheit zu seinem Vorteil zu verdrehen und zu verfälschen, um finanziellen Nutzen für sich und seine Familie davonzutragen und dabei die Werte herabzuwürdigen, für die die USA ursprünglich stehen. Er hat die Messlatte für Ethik und Moral sehr tief gehängt.“ Schade nur, dass dieser mutige und ehrliche Lebensbericht derart schlampig und uninspiriert übersetzt wurde. (b.b.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2019)