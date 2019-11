Was Sie heute wissen müssen: Der schnelle Start in den Nachrichtentag

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

ÖVP und Grüne. Die Sondierungen zwischen ÖVP und den Grünen werden am Dienstag weitergehen. Darüber hinaus gaben sich Altkanzler Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler nach der Gesprächsrunde am Sonntag über die besprochenen Inhalte zugeknöpft. Ein Gesamtresümee werde es erst am Freitag geben, meinten beide unisono. Die beiden Verhandlungsteams hatten sich am Sonntag zum vierten Mal in Zwölfer-Besetzung getroffen. >> Mehr dazu

Hamilton. Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Der Brite beseitigte beim US-Grand-Prix in Austin mit einem zweiten Platz alle Zweifel. Damit kann er in den übrigen zwei Rennen in Sao Paulo und Abu Dhabi nicht mehr von seinem Mercedes-Teamrivalen Valtteri Bottas eingeholt werden, der sich am Sonntag den Sieg schnappte. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull. Hamilton fehlt nun nur noch ein WM-Titel auf Rekordweltmeister Michael Schumacher. >> Mehr dazu

Unterhaus. Nach dem Abschied von John Bercow wählen die Abgeordneten des britischen Unterhauses in London einen neuen Parlamentspräsidenten. Acht Kandidaten treten an, darunter die drei bisherigen Stellvertreter Bercows sowie die ehemalige Labour-Interims-Chefin Harriet Harman. Als Favorit gilt der 62-jährige Vize-Parlamentspräsident Lindsay Hoyle von der Labour Party. Am Donnerstag war der Konservative Bercow nach zehn Jahren im Amt abgetreten. >> Mehr dazu

Buchpreis. Heute wird im Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien zum vierten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Ins Finale gekommen sind Raphaela Edelbauer mit "Das flüssige Land", Sophie Reyer mit "Mutter brennt", Karl-Markus Gauß mit "Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer", Clemens J. Setz mit dem Erzählband "Der Trost runder Dinge" und Norbert Gstrein mit "Als ich jung war". Die bisherigen Auszeichnungen gingen an Friederike Mayröcker (2016), Eva Menasse (2017) und Daniel Wisser (2018).

McDonald's. Der Vorstandsvorsitzende der Fast-Food-Kette McDonalds ist wegen einer Beziehung mit einer ihm dienstlich unterstellten Person entlassen worden. Mit der Beziehung habe Steve Easterbrook "schlechtes Urteilsvermögen" an den Tag gelegt und gegen Vorschriften der Firma verstoßen, begründete McDonald's am Sonntag die Entscheidung des Aufsichtsrats. Sein Nachfolger wird demnach Chris Kempczinski sein, der bisher für das US-Geschäft mit seinen rund 14.000 Filialen zuständig war. >> Mehr dazu

Wetter. Heute bringt eine nächtliche Störungszone am Vormittag im Osten und Südosten noch etwas Regen. Überall sonst startet der Tag bereits trocken und oft sonnig. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter dann aber auch im Osten und es setzt sich die Sonne durch. Im äußersten Westen allerdings trifft am Nachmittag bereits die nächste Störungszone mit dichten Wolken und Regen ein. Der Wind bläst im Osten anfangs noch lebhaft aus West, sonst weht schwacher bis mäßiger Südwind. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis zwölf Grad, Tageshöchsttemperaturen bei elf bis 17 Grad.