"Petite": Vom Leben der Madame Tussaud

Mit Fantasie und Sympathie beschreibt Edward Carey, wie aus dem Dienstmädchen Anne Marie Grossholtz die berühmte Madame Tussaud wurde.

Endlich wird das Wetter wieder schlecht. Guten Gewissens kann man sich auf dem Sofa ausstrecken und einen Schmöker zur Hand nehmen. Etwa Edward Careys neuen Roman "Petite", der auf beachtlichen 492 Seiten das Leben der Madame Tussaud erzählt.

Geboren 1761 im Elsass, kommt Anne Marie Grossholtz als Sechsjährige nach Basel, wo die verwitwete Mutter eine Stelle als Haushaltshilfe bei einem Arzt annimmt. Doktor Curtius' Spezialität ist die Nachbildung von Körperteilen aus Wachs. Die Mutter hält es in seinem Gruselkabinett nicht lang aus. Marie hingegen, die bei der Geburt so klein ist, dass man ihr nur ein paar Tage gibt, lernt von Curtius alles für ihr Leben. "Bockiges, winziges Ding", sagt sie von sich selbst.



Von Basel geht sie mit Curtius nach Paris, wo ein Schneider ihr Talent erstmals in bare Münze verwandelt. Mit der lebensechten Nachbildung der Köpfe der Stars ihrer Tage von Rousseau bis Voltaire macht Marie derartige Furore, dass sie sogar an den Hof nach Versailles berufen wird. Als sie 1802 nach London flüchtet, nimmt sie ihre besten Schaustücke mit. Sie werden zum Grundstein eines Imperiums, das bis heute besteht: "Madame Tussauds" mit seinen Tausenden Wachsfiguren ist eine der meistbesuchten Attraktionen Londons. In seinem nicht nur sprachlich reichen, sondern auch lebhaft illustrierten Buch hat ihr Carey ein Denkmal gesetzt, das nicht schmelzen wird. (GAR)



Edward Carey: "Das außergewöhnliche Leben eines Dienstmädchens namens Petite, besser bekannt als Madame Tussaud", übersetzt von Cornelius Hartz, C.H. Beck, 492 Seiten, 24,70 Euro

