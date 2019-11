Für die Zusammenlegung der Skigebiete des Pitztaler und Ötztaler Gletschers soll ein Berggipfel gesprengt werden. Eine Bürgerinitiative macht sich stark dagegen.

Um zwei Skigebiete in Tirol zusammenzuschließen, soll ein ganzer Berggipfel gesprengt werden. Dabei würde der Pitztaler und der Ötztaler Gletscher in einer „Ehe“ zusammengeschlossen werden. Doch das Sprengen von Gletschern stößt auf Unverständnis. Die „Bürgerinitiative Feldring“ wehrt sich nun dagegen. Bis am Sonntag wurden laut „Tiroler Tageszeitung“ 29.165 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt.

„Der Tourismus in Tirol braucht einen Paradigmenwechsel", sagte der Initiator der Petition, Gerd Estermann. Er meint es brauche verbindliche Ausbaugrenzen und eine klare Definition von Neuerschließungen im Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm.

Der Alpenverein, die Naturfreunde und der WWF warnen, dass für die Gletscher-„Ehe“ 750.000 Kubikmeter Gestein, Erde und Eis gesprengt werden müssten. Ein ganzer Gipfel werde gesprengt, erklärt die „Allianz für die Seele der Alpen".

(Red.)