Die Mode-Geheimnisse der Queen

In einem neuen Buch erklärt Angela Kelly, die Hofschneiderin der britischen Königin, was hinter der Garderobe von Queen Elizabeth II steckt.

Seit 25 Jahren ist Angela Kelly persönliche Beraterin und "Senior dresser" für die britische Königin. In der Rolle der Hofschneiderin hat sie schon viel erlebt, jetzt hat sie mit dem Segen von Queen Elizabeth II das Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" herausgebracht. Darin schreibt sie über ihr Verhältnis zur Königin und wie viel Planung und Koordination hinter den Outfits der Queen steckt.

Die Königin trägt keinen Pelz mehr

Mit ihren 93 Jahren geht Queen Elizabeth II mit der Zeit. Zwar gibt es in der Garderobe der Königin viele kostbare Stücke aus Pelz, diese trägt sie aber nicht mehr. "Wenn Ihre Majestät bei besonders kaltem Wetter einen Termin wahrnehmen wird, wird ab 2019 Kunstfell verwendet, um sicherzustellen, dass sie warm bleibt", schreibt Kelly in dem Buch.

Queen Elizabeth, Anna Wintour und Angela Kelly. (c) REUTERS (POOL New)

Der "Brexit"-Hut hatte keine politische Bedeutung

Als die Queen das Parlament 2017 in einem blau-gelben Hut eröffnete - die Farben der Europäischen Union - wurde das vielfach als Zeichen gesehen, dass die Queen für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ist. Doch Kelly, die den Hut mit Hutmacherin Stella McLaren designte, klärt nun auf, dass das keinesfalls die Intention war. "Es war ein Zufall, aber oh Mann, es hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt und uns zum Lächeln gebracht."

Queen Elizabeth II und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung 2017. (c) REUTERS (POOL New)

Queen Elizabeth läuft ihre Schuhe nicht selbst ein

Blasen dürfte Queen Elizabeth an den Füßen nicht bekommen, denn wie schon oft berichtet, gibt es eine Person, die ihre neuen Schuhe für sie einläuft. Dabei handelt es sich um Kelly. "Die Queen hat sehr wenig Zeit für sich selbst und keine Zeit ihre Schuhe einzutragen und da wir dieselbe Schuhgröße haben, macht es so am meisten Sinn", meint die Hofschneiderin.

Die Queen schminkt sich selbst

Queen Elizabeth schminkt sich für all ihre offiziellen Termine selbst. Nur bei der Aufzeichnung ihrer jährlichen Weihnachtsansprache greift sie auf einen Profi zurück.

Das Geheimnis hinter dem Taufkleid

Für die Replika des royalen Taufkleides, das zum ersten Mal von James, Viscount Severn, im Jahr 2008 getragen wurde, wurde Tee eingesetzt. "Um sicherzustellen, dass es authentisch aussieht, haben wir es in Yorkshire-Tee (der stärkste, wie wir alle wissen), eingelegt. Wir haben jedes Stück Spitze in einer kleinen Schüssel in kaltes Wasser mit einem Teebeutel für fünf Minuten eingelegt und regelmäßig überprüft, bis die Farbe perfekt war." Auch Queen Elizabeth II sei sehr interessiert an der originellen Färbemethode gewesen.

Das Taufkleid, getragen von Prinz Louis, dem Sohn von Herzogin Catherine und Prinz William. (c) REUTERS (POOL New)

(chrile)