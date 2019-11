Eisenverleger Gogelescu mit 157 Beschäftigten insolvent

Das Linzer Unternehmen Gogelescu hat ein Sanierungsverfahren beantragt.

Die Eisenverleger-Firma Gogelescu mit Firmensitz in Leonding und Betriebsstandort in Linz hat am Donnerstag am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren beantragt. Von der Insolvenz sind laut Arbeiterkammer Oberösterreich 157 Beschäftigte betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist laut dem Gläubigerschutzverband KSV 1870 derzeit noch unklar, da noch keine vollständige Gläubigerliste vorliegt.

Die Arbeiterkammer gab gegenüber der APA an, dass noch offen sei, ob die Firma weitergeführt wird und wie viele der Beschäftigten tatsächlich ihren Job verlieren. Für kommende Woche sei jedoch eine Betriebsversammlung geplant. Die AK warnt alle Beschäftigten, das Arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden ohne sich vorher beraten zu lassen.

Laut KSV bietet der Schuldner den Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent zahlbar binnen 2 Jahren an. Die Tagsatzung wurde für den 10. Jänner 2020 anberaumt; Gläubiger können ihre Forderungen bis 27. Dezember anmelden.

