(c) APA/HELMUT FOHRINGER

Die Durchsetzung des Rauchverbotes klappt relativ reibungslos. Einige Wirte versuchen noch, komfortables Rauchen zu ermöglichen. Die Shisha-Bars sind seit Tagen verwaist.

Wien. Der Sprung in die neue Zeit ist geschafft, seit Tagen ist die Gastronomie rauchfrei. Während sich nun die alten Schwaden in früheren Raucherlokalen langsam lichten, klappt die Umstellung an sich relativ reibungslos. Mit der Betonung auf relativ. Eine erste Bilanz.