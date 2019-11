Apple stellt Milliarden für Wohnungsnot in Kalifornien bereit

Der iPhone-Hersteller will Hilfe vor allem Menschen wie Lehrern, Feuerwehrleuten und Rettungskräften zugute kommen, die sich keinen Wohnraum mehr leisten könnten.

Der Apple-Konzern hat zur Eindämmung der Wohnungsnot in Kalifornien 2,5 Milliarden Dollar (knapp 2,3 Milliarden Euro) an Hilfen zugesagt. Der US-Technologiekonzern erklärte am Montag, schon lange bevor die Welt den Namen Silicon Valley gekannt habe und bevor Menschen Technologieprodukte in ihren Taschen getragen hätten, habe Apple "diese Region Heimat genannt". Deshalb fühle sich das Unternehmen dazu verpflichtet dazu beizutragen, dass sie ein lebendiger Platz bleibe.

Das Geld stellte Apple für den Zeitraum der kommenden beiden Jahre in Aussicht. Es soll unter anderem in einen Kreditfonds der Regierung des Bundesstaats Kalifornien fließen. Außerdem will Apple Land im Wert von 300 Millionen Dollar, das es selbst in San José besitzt, für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Das Unternehmen verwies auf Zahlen, wonach allein zwischen April und Juni dieses Jahres rund 30.000 Menschen die Metropole San Francisco verlassen hätten. Die Hilfe solle vor allem Menschen wie Lehrern, Feuerwehrleuten und Rettungskräften zugute kommen, die sich keinen Wohnraum mehr leisten könnten, erklärte Apple.

Kalifornien kämpft auch angesichts der dort niedergelassenen Technologiekonzerne mit stark steigenden Preisen für Wohnungen und Häuser und einer wachsenden Obdachlosigkeit. Auch Unternehmen wie Google und Facebook sagten in der Vergangenheit bereits finanzielle Hilfe zu.