Mordalarm in Wien-Döbling: Verdächtiger stellte sich der Polizei

Ein 47-Jähriger wurde gestern in einem Innenhof eines Gemeindebaus erschossen. Nach der Tat flüchtete der Schütze, stellte sich dann aber der Polizei.

Nach der Tötung eines 47-jährigen Mannes in Wien-Döbling hat sich der Haupttatverdächtige Dienstagfrüh in einer Polizeiinspektion gestellt. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Laut den ersten Ermittlungen hat sich das Opfer am Montag gegen 21.30 Uhr mit einer 31-jährigen Frau im Hof einer Wohnhausanlage in Döbling aufgehalten. Der Verdächtige dürfte sich den beiden Personen genähert und den Mann mit einem Schuss getötet haben. Die Frau wurde nicht verletzt. Der 47-Jährige erlag noch an Ort und Stelle einer schweren Kopfverletzung.

Eine Zeugin verständigte die Polizei. Die Bluttat ereignete sich im Innenhof eines Gemeindebaus in der Hameaustraße in Neustift am Walde, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Der Verdächtige dürfte ersten Informationen zufolge einen gezielten Kopfschuss auf sein Opfer abgegeben haben.

Nach der Tat dürfte der Schütze in einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei suchte unter anderem mit dem Polizeihubschrauber nach dem Flüchtigen. Beamte der Cobra durchsuchten auch mehrere Wohnungen im Mehrparteienhaus. Die Tatortgruppe war in den frühen Morgenstunden an Ort und Stelle, die Umgebung des Gemeindebaus großräumig abgesperrt.

Großfahndung in Wien (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

