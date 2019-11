"Von" Habsburg blitzt vor Höchstrichtern ab

(c) imago/CTK Photo (Igor Sefr)

Der Verfassungsgerichtshof weist die Beschwerde des Kaiserenkels gegen die Bestrafung ab. Geldbuße muss Habsburg aber keine zahlen. Offen lässt der VfGH jedoch, ob Personen, die sich als adelig titulieren, eingesperrt werden können.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wies eine Beschwerde von Karl Habsburg ab. Dieser war vom Landesverwaltungsgericht Wien wegen Verstoß gegen das Adelsaufhebungsgesetz verurteilt worden. Denn Habsburg hatte sich auf seiner Homepage als „von Habsburg“ tituliert. Das ist aber laut dem aus dem Jahr 1919 stammenden Gesetz verboten.

Habsburg hatte angekündigt, den Rechtsweg einzuschlagen, weil das Gesetz „auf die Müllhalde der Geschichte“ gehöre. Der VfGH hatte aber gegen das Gesetz keine Einwände. Habsburg sei weder in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in seinen Rechten verletzt worden, erklärte er. Gegen den Gleichheitssatz könne das Adelsaufhebungsgesetz schon deswegen nicht verstoßen, weil es selbst im Verfassungsrang stehe. Überdies betonten die Höchstrichter, dass es legitim sei, den Adel aufzuheben, um eine demokratische Gleichheit aller Bürger zu erreichen.

Habsburgs Beschwerde wurde vom VfGH an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) abgetreten. Dieser prüft nun noch, ob Habsburg wirklich das Gesetz inhaltlich verletzt hat. Dass das Gesetz an sich legitim ist, ist nach der jetzigen Entscheidung des VfGH aber klar.

Strafe in Kronen nicht exekutierbar

Eine Strafe zahlen muss der Kaiserenkel aber so oder so nicht. Denn das Adelsaufhebungsgesetz sieht eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Kronen oder „Arrest bis zu sechs Monaten“ vor. Das Landesverwaltungsgericht hatte die Geldstrafe wegen der Festsetzung des Betrags in der alten Währung für unanwendbar erachtet. Der VfGH bestätigte das.

Unbeantwortet ließ der VfGH, ob stattdessen eine Freiheitsstrafe zu verhängen gewesen wäre. Diese Frage sei vom Höchstgericht nicht zu prüfen gewesen, weil die Sanktion nicht gegen Habsburg ausgesprochen wurde. Und er durch Nichtverhängung einer solchen Strafe nicht in seinen Rechten verletzt werden konnte.