Hugo Boss kämpft mit der Konjunkturflaute

Der deutsche Modekonzern verzeichnet Umsatzrückgang in Nordamerika und Hongkong.

Hugo Boss bekommt die weltweite Konjunktureintrübung zu spüren und dämpft Erwartungen auf eine rasche Besserung. Der Chef des deutschen Modekonzerns, Mark Langer, kündigte am Donnerstag zwar an, Boss werde im Weihnachtsgeschäft mithilfe des rasant wachsenden Onlinegeschäftes und durch Kostendisziplin wieder Boden gutmachen und die bereits reduzierten Jahresziele erreichen. "Doch in Nordamerika und in Hongkong wird sich auch im vierten Quartal die schwierige Entwicklung fortsetzen", sagte der Manager auf einer Telefonkonferenz. Auch darüber hinaus sei in den beiden Regionen nicht mit einer raschen Erholung zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund sei das vor einem Jahr ausgegebene Margenziel von 15 Prozent für das Jahr 2022 noch "wesentlich ambitionierter." Auf der nächsten Investorenkonferenz im Frühjahr wolle der Vorstand seine weitere Marschroute veröffentlichen.

Im dritten Quartal verbuchte der Modekonzern bei einem stabilen währungsbereinigten Umsatz einen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) um 13 Prozent auf 80 Millionen Euro. Während in Europa die Erlöse um zwei Prozent und im Onlinehandel um 36 Prozent zulegten, sanken sie in Amerika um acht Prozent. Neben einer insgesamt geringeren lokalen Nachfrage seien dort vor allem die mit Touristen erzielten Umsätze rückläufig, so Langer. In Hongkong, wo wegen der politischen Unruhen Ladenlokale schließen müssen, verbuchte Boss einen zweistelligen Umsatzrückgang. Hongkong macht ein Viertel des Umsatzes in China aus.

Für das Gesamtjahr hatte Langer bereits Mitte Oktober sein Ergebnisziel eingedampft: Er erwartet 2019 nun einen Ebit-Rückgang auf 330 bis 340 (Vorjahr: 347) Millionen Euro. Dazu muss Boss im Weihnachtsquartal allerdings kräftig zulegen: Kumuliert erreicht das Ebit nach neun Monaten rund 210 Millionen Euro.

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die im MDax notierte Aktie wurde mit einem Abschlag von knapp zwei Prozent bei 38 Euro gehandelt. Im März waren die Titel noch über 67 Euro wert.

