Europas Grüne: Waitz wird Co-Vorsitzender

Österreicher soll sich um Parteien im Osten kümmern.

Brüssel. Die Europäischen Grünen bekommen einen österreichischen Co-Vorsitzenden. Der steirische Forst- und Landwirt Thomas Waitz, der bereits von 2017 bis 2019 Europaabgeordneter war und nach dem Brexit das neue 19. österreichische Mandat im Europäischen Parlament einnehmen wird, kandidiert beim Parteikongress in Tampere, Finnland, am Sonntag unangefochten.

Gemeinsam mit der Belgierin Evelyne Huytebroeck und einem Mitarbeiterstab in Brüssel, der von derzeit 19 auf 25 erhöht werden soll, werde er sich in erster Linie um den Aufbau grüner Parteien in Osteuropa kümmern, sagte Waitz zur „Presse“. Denn dort ist die „grüne Welle“ von Wahlsiegen in Nord- und Westeuropa noch nicht angekommen: „Regierungsfähigkeit ist das zentrale Thema. Denn es hilft nichts, nur laut zu schreien. Man muss auch umsetzen.“ Potenzial sehe er vor allem in Polen und Ungarn. Umwelt- und Klimaschutz dürften nicht als „Luxusprobleme“ punziert werden: „Für mich ist das postideologisch. Es geht darum, wie wir den Planeten für die Zukunft erhalten.“ (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2019)