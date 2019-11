China unterstützt aggressivere Maßnahmen in Hongkong

Bei den Unruhen in Hongkong kann die Regierung mit Unterstützung aus Peking rechnen.

Chinas Vizepremier Han Zheng sagte am Mittwoch in Peking, die chinesische Regierung unterstütze aggressivere Maßnahmen zur Bekämpfung der Aufstände in Hongkong. Die Proteste schadeten der Formel "ein Land, zwei Systeme", nach der das asiatische Finanzzentrum seit seiner Übergabe von Großbritannien m Jahr 1997 regiert wird.

Zuvor hatte bereits der chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei einem Treffen mit der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam in Shanghai seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht.

Zuletzt ist es im Rahmen der teils gewalttätigen Ausschreitungen in Hongkong zu einer Messer-Attacke auf einen pekingtreuen Abgeordneten gekommen. Junius Ho, sein Assistent und der mutmaßliche Angreifer wurden nach dem Angriff mit nicht näher bezeichneten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Motiv des Angreifers war zunächst unbekannt. Ho erlangte im Juli Bekanntheit unter regierungsfeindlichen Demonstranten, als er beim Lachen und Händeschütteln mit mutmaßlichen Bandenmitgliedern gefilmt wurde, die friedliche Demonstranten angriffen hatten.

Seit Monaten gehen immer wieder Zehntausende Menschen in Hongkong auf die Straße und demonstrieren für Demokratie. Sie werfen Lam zu große Nähe zur Führung in Peking vor.

(APA/Reuters)