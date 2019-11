Andritz schreibt im dritten Quartal 31 Millionen Euro Verlust

Der Grazer Technologiekonzern Andritz hat Aufträge für 8,1 Milliarden Euro in den Büchern. Das ist Rekord. Restrukturierung im Bereich Metals Forming sorgen allerdings für rote Zahlen.

Der steirische Technologiekonzern Andritz hat im dritten Quartal trotz höherer Erlöse operativ hohe Einbußen verbucht und rote Zahlen geschrieben. Der operative Gewinn (Ebita) brach auf 6,4 Millionen Euro nach 85,9 Millionen Euro ein. Grund dafür sei die Schwäche des internationalen Automobilmarktes, Restrukturierungsmaßnahmen bei der deutschen Tochter Schuler sowie Vorsorgen für kleinere Anpassungsmaßnahmen der Kapazitäten in anderen Geschäftsbereichen. Das Konzernergebnis verringerte sich von plus 56,4 auf minus 31 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg um 17,6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die Orderbücher seien gut gefüllt, teilte der Konzern mit. Der Auftragseingang erhöhte sich um 42,6 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro und der Auftragsstand erreichte mit 8,1 (7,1) Milliarden Euro den höchsten Stand in der Unternehmensgeschichte. An den Zielen für das Gesamtjahr - ein deutlicher Umsatzanstieg und eine stabile operative Marge (Ebita-Marge) von rund 6,9 Prozent - hält Konzernchef Wolfgang Leitner fest. Wichtigste Ziele für 2020 seien die Abarbeitung der Aufträge, die Umsetzung der angekündigten Anpassungsmaßnahmen im Bereich Metals Forming sowie die weitere Optimierung unserer Kostenstrukturen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit.

In den ersten neun Monaten des Jahres zusammen gab es 4,75 Milliarden Euro Umsatz (plus 13,1 Prozent). Der Konzerngewinn schrumpfte auf 46,5 Millionen Euro, nach 157 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Andritz hatte Ende September ohne Lehrlinge 29.690 Mitarbeiter (plus 12,5 Prozent).

(APA/Reuters)