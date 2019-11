SoftBank verzockt sich mit Uber und WeWork

US-Bürovermieter WeWork und Taxi-Rivale Uber erweisen sich als Flop für Technologieinvestor Softbank. Der japanische Konzern schreibt erstmals einen milliardenschweren Quartalssverlust.

Der japanische Technologieinvestor SoftBank hat sich verzockt und erstmals seit 14 Jahren einen milliardenschweren Quartalsverlust eingefahren. Weil seine Investitionen in den US-Bürovermieter WeWork und den Taxi-Rivalen Uber an Wert verloren, häufte sich von Juli bis September ein operativer Verlust von 6,5 Milliarden Dollar an. Im Vorjahr hatte noch ein operativer Gewinn in dieser Höhe in den Büchern gestanden. Analysten hatten im Vorfeld nur mit einem Bruchteil des Verlusts gerechnet. Nach dem gescheiterten Börsengang von WeWork butterte SoftBank mehr als zehn Milliarden Dollar in das Unternehmen.

(Reuters)