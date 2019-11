Erfolge und attraktive Spielweise haben Österreichs Meister gedanklich in neue Sphären gehievt. Ein Punkt beim italienischen Vizemeister darf aber niemals als Enttäuschung gewertet werden.

Die Rechnung ist einfach und doch so kompliziert. Salzburg benötigt am 27. November einen Auswärtserfolg bei KRC Genk, zwei Wochen später einen Heimsieg gegen den FC Liverpool und gleichzeitig die richtigen Resultate in den Parallelspielen, um doch noch das Achtelfinale der Champions League zu erreichen.