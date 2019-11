Milliarden-Aufträge bei Macrons China-Besuch

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Staatsbesuch in China

China will weitere Airbus-Flugzeuge kaufen. Eine Zusammenarbeit soll es auch mit den französischen Unternehmen Engie und Total im Bereich von Flüssiggas geben.

Französische und chinesische Firmen haben nach Angaben aus Peking Aufträge im Wert von 13,5 Milliarden Euro vereinbart. Die Verträge seien während des Besuchs von Präsident Emmanuel Macron in Peking unterzeichnet worden, sagte ein chinesischer Regierungsvertreter am Mittwoch. Es seien Vereinbarungen in den Bereichen Luftfahrt, Energie und Landwirtschaft geschlossen worden.

Macron war am Montag zu einem dreitägigen Besuch in China eingetroffen. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sind sich beide Länder einig, dass der europäische Luftfahrtkonzern Airbus seine Pläne zur Fertigung von A350-Flugzeugen in China verstärkt. China wolle zudem weitere Airbus-Flugzeuge kaufen. Eine engere Kooperation sei auch bei Helikoptern geplant.

Eine Zusammenarbeit soll es auch mit den französischen Unternehmen Engie und Total im Bereich von Flüssiggas geben. Die Nuklearfirma Orano, das frühere Areva, will in China eine Wiederaufbereitungsanlage für Brennelemente bauen. Nach Angaben des Elysee-Palasts umfassen die Aufträge für 20 Agrarfirmen die Lieferung verschiedener Fleischsorten. Künftig soll auch die Lieferung von Foie Gras und von Schweinesamen ermöglicht werden.

Als Signal für eine gemeinsamere EU-Politik gegenüber China wird Macrons Delegation von der deutschen Wissenschaftsministerin Anja Karliczek begleitet. Kanzlerin Angela Merkel plant für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 einen EU-China-Gipfel mit allen EU-Regierungen und der chinesischen Führung in Leipzig.

