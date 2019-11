Gericht erlaubt Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa

Das Gericht hatte zu prüfen, ob die Gewerkschaft UFO mit ihrem für Donnerstag und Freitag angekündigten Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Die Airline will gegen das Urteil berufen.

Die Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte die Einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO am Mittwoch ab. Rechtsmittel gegen diese Entscheidung sind aber noch möglich.

Lufthansa hatte am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen den geplanten Streik der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO beantragt. Das Arbeitsgericht prüfte, ob die mit dem Streik verfolgten Tarifziele rechtens sind. Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis der UFO für das Kabinenpersonal an. Der Konzern sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt.

UFO hat für Donnerstag ab 00.00 Uhr bis Freitag 24.00 Uhr zum Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa aufgerufen. Die Airline kündigte am Mittwoch an, sie werde nun so schnell wie möglich einen Sonderflugplan veröffentlichen. Sie werde "alles dafür tun", die Auswirkungen für die Kunden "so gering wie möglich zu halten".

Ersatzplan wird erarbeitet

Lufthansa bietet ihren Kunden an, kostenfrei umzuplanen. Wer ein Ticket für Donnerstag und Freitag besitzt, kann dieses einmalig auf einen Flug der Lufthansa Group innerhalb der nächsten zehn Tage umbuchen. Innerdeutsche Flüge können über die Lufthansa-Website auch in Bahntickets umgewandelt werden.

Keine Rolle spielt die Frage, ob der ursprünglich gebuchte Flug dann tatsächlich ausfällt. Zudem arbeitet die Airline an einem Ersatzflugplan. Im Durchschnitt bietet die Lufthansa Group täglich 580 Abflüge aus Deutschland an, davon sind 380 Lufthansa-Starts. Die Streikdrohung der Ufo umfasst bislang nur die Lufthansa-Abflüge aus Deutschland, die Gewerkschaft hat aber eine Ausweitung angedroht.

