Unser Sonnensystem hat eine Außengrenze

(c) Nasa

Daten der Sonde Voyager 2 lassen auf eine „magnetische Wand“ zum interstellaren Raum schließen.

Achtung! Sie verlassen den Einflussbereich der Sonne! Von hier an gelten die Gesetze des interstellaren Raums!“: Nein, an der Grenze der Heliosphäre ertönt kein solcher Ruf per Lautsprecher (er wäre auch mangels eines akustischen Mediums nicht hörbar), es ist auch kein entsprechendes Schild montiert (woran sollte es auch befestigt sein?). Aber gibt es überhaupt eine Grenze? Wenn man den Einflussbereich der Sonne – oder eines anderen Sterns – als den Bereich der Gravitationswirkung definiert, dann natürlich nicht: Die Gravitation nimmt kontinuierlich mit dem Quadrat des Abstandes ab. Da gibt es keinen Sprung.