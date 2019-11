Artist Talk mit Loredana Nemes

Anlässlich der Ausstellung Street. Life. Photography spricht „Die Presse“ -Kunstkritikerin Almuth Spiegler mit der Fotografin Loredana Nemes über ihre Arbeit als Street-Fotografin, über die Straße als Bühne, über die fließende Grenze von Privatem und öffentlichem und über Nähe und Distanz zu ihren Sujets.

Die in Berlin lebende Fotografin Loredana Nemes ist bekannt für ihre eindringlichen schwarz-weiß Portraits, die sie mit ihrer zweiäugigen Rolleiflex-Mittelformatkamera aufnimmt. In der Ausstellung Street. Life. Photography ist sie mit Arbeiten aus der Serie „Underground“ (2005-06) vertreten, die in den U-Bahnen verschiedener Großstädte nach Mitternacht entstanden sind. Diese Portraits von Unbekannten, zeugen von einer hohen Empathie den Abgebildeten gegenüber, in ihnen verdichten sich emotionale Wärme und Anonymität, in ihnen hallt das Echo des Großstadtlebens nach.

„Ich war fasziniert von der Street Photography, ich wusste, das will ich unbedingt machen. Also bin ich oft ewig an einer Stelle gestanden und geschaut, was tut sich da. Die Fotografie und die Kamera haben mir immer Zeit geschenkt, Zeit für die Details, Zeit, die Welt anzuschauen."

– Loredana Nemes

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe KünstlerInnen im Fokus und findet im Rahmen der Ausstellung Street. Life. Photography statt.

Ort & Datum

Dienstag, 12. November 2019, 18 Uhr



KUNST HAUS WIEN

Untere Weißgerberstraße 13

1030 Wien



www.kunsthauswien.com

Gespräch in deutscher Sprache. Eintritt frei.

Um Anmeldung wird gebeten: anmeldung@kunsthauswien.com