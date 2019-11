Die Gunst der Stunde

Hier eine Siegesserie, dort Anzeichen einer Krise: Lask empfängt Eindhoven mit breiter Brust.

Linz. Das Momentum ist klar auf der Seite des Lask. Denn während sich die Linzer vor dem ausverkauften Europa-League-Heimspiel gegen PSV Eindhoven (18.55 Uhr, live, Dazn) viel Selbstvertrauen geholt haben, lief es für den niederländischen Vizemeister in den vergangenen Wochen nicht nach Wunsch. In der Meisterschaft ist Eindhoven nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Spielen auf Rang drei zurückgefallen. „PSV ist unter Druck, das macht sie nicht ungefährlich“, meinte Lask-Coach Valérien Ismaël.

Seine Truppe hat zuletzt in Meisterschaft und Cup fünf Siege eingefahren, dazwischen lag das 0:0 in Eindhoven. Die Oberösterreicher starten also mit breiter Brust in die Rückrunde der Europa-League-Gruppe D. Mit einem Sieg könnten sie das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze noch in einen spannenden Dreikampf verwandeln. „Wir haben uns nach den ersten drei Spielen eine überragende Ausgangslage geschaffen. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen“, erklärte Ismaël.

Sein Gegenüber kennt der Franzose bestens, Eindhoven-Trainer Mark van Bommel war einst Ismaëls Teamkollege beim FC Bayern München. Die gute Nachricht für den Lask: Der PSV-Coach muss mit Linksaußen Steven Bergwijn und Mittelstürmer Donyell Malen zwei seiner Topspieler vorgeben.

Bei einer Niederlage und einem Sieg von Sporting Lissabon im Parallelspiel (gegen Rosenborg Trondheim) könnten die Linzer Aufstiegshoffnungen allerdings definitiv vorbei sein. Doch davon will man beim heimischen Vizemeister nichts wissen. „Wir spielen auf Sieg“, stellte Ismaël klar. (red.)



Europa League Gruppe D

1. Eindhoven

2. Sporting

3. Lask

4. Rosenborg

Lask – PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim – Sporting Lissabon (je 18.55 Uhr, live, Dazn).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2019)