Ex-Präsidentin: „Wir haben Kirgistan zwei Mal gesäubert“

Ex-Präsidentin Rosa Otunbajewa verteidigt die kirgisischen Revolutionen, hat nichts Gutes über ihren Nachfolger zu sagen und erklärt, wie sie mit Entwicklungsprojekten die Armut bekämpfen will.

Bischkek. In einem lichtdurchfluteten Büro im Herzen Bischkeks leitet Rosa Otunbajewa ihre Stiftung (www.roza.kg), die sich für Bildung und Digitalisierung in Kirgistan einsetzt. Otunbajewa lenkte als Übergangspräsidentin die Geschicke des zentralasiatischen Staats in einer schwierigen Periode. Sie wurde ins Amt gewählt nach dem Umsturz im April 2010. Ihr Vorgänger war aus dem Amt gejagt worden. Bald danach wurde der Süden des Landes von blutigen ethnischen Unruhen erschüttert. Otunbajewas Büro ist dekoriert mit zentralasiatischer Handwerkskunst. Auf einem Beistelltisch stehen grüner Tee und Trockenfrüchte. Die energiegeladene 69-Jährige ist eben von einer US-Reise zurückgekehrt. Während „Die Presse“ mit ihr spricht, warten bereits die nächsten Gäste auf einen Termin.



Die Presse: Vor knapp 30 Jahren wurde Kirgistan erstmals ein unabhängiger Staat. Wie sieht Ihr Fazit der Transformationszeit aus?



Rosa Otunbajewa: Natürlich sind die Bürger unzufrieden wegen des niedrigen Lebensstandards. Viele unserer Leute sind als Migranten in Russland, Kasachstan und der Türkei. Ich versuche, die Bürger zu beruhigen. Migration betrifft nicht nur uns, sondern ganz Mittelosteuropa. Wir brauchen Zeit. Denken Sie an unser Nationalepos „Manas“. Es handelt vom Auszug der Kirgisen. Sie wanderten aus Südsibirien in das Altaj-Gebirge und von dort zum Ala-Too-Gebirge. Was für eine strapaziöse Expedition – mit Tieren, Kindern, ohne Hotels und Infrastruktur, alles auf dem Pferderücken! Meine Nation hat schon sehr schwierige Zeiten überstanden. Auch die Gegenwart ist nur eine Periode in unserer Geschichte.



Warum hat man in dieser Zeit nicht mehr erreicht?