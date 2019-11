Heimopfer: In Wien mehr als in Kirche gesamt

52 Millionen wurden für 2384 Betroffene ausbezahlt.

Wien. Neun Jahre wurde im Auftrag der Stadt Wien aufgearbeitet, was Kindern in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt über Jahrzehnte angetan wurde. Nun liegt der Abschlussbericht des Vereins für Verbrechensopferhilfe, Weisser Ring, vor: 2384 Betroffene erhielten finanzielle Hilfeleistungen in Höhe von 52 Millionen Euro.

Zum Vergleich: In der katholischen Kirche haben sich in ganz Österreich (inklusive Orden) 1974 Betroffene gemeldet. „Die Opfer haben Unfassbares erlebt, es ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung wahrzunehmen, geschehenes Unrecht ohne Relativierung anzuerkennen und uns dafür aufrichtig und zutiefst zu entschuldigen“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung.

Alle Annahmen übertroffen

„Es handelt sich um ein Kapitel unserer Stadt, das nie hätte geschrieben werden dürfen“, ergänzte Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Der Weisse Ring war beauftragt, Unterstützungsmaßnahmen für jene durchzuführen, die in Jugendwohlfahrtseinrichtungen 1945–1999 Opfer von Gewalt wurden. Ursprünglich ging man von einem Budgetbedarf von zwei Millionen Euro aus. Die Zahl der Meldungen sprengte alle Erwartungen. (APA/red.)

