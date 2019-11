Pflanzen und Pilze, Verbündete im Kampf gegen Klimawandel

(c) Imago (Rene Traut)

Der Mensch hat durch Eingriffe in die Natur die Kooperation von Pflanzen und Pilzen beeinträchtigt. Diese sorgt für die effiziente Kohlenstoff-Speicherung im Boden und soll nun wiederhergestellt werden, um die globale Erwärmung zu bremsen.

Menschliche Eingriffe in die Natur haben weltweit eine Millionen Jahre alte Kooperation von Pflanzen und Pilzen dezimiert, die für effiziente Kohlenstoff-Speicherung im Boden sorgt, so ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung. Naturnahe Ökosysteme mit starken Pflanzen-Pilz Teams wiederherzustellen, könnte den Klimawandel bremsen. Die Studie erschien im Fachjournal "Nature Communications".

Viele Pflanzen gehen mit Pilzen eine besondere Form des Zusammenlebens (Symbiose) ein, bei dem die feinen unterirdischen Pilzfäden in die Wurzelrinde eindringen (Ektomykorrhiza). Dadurch können die Pilze die Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen aus dem Boden versorgen und bekommen dafür Kohlenstoff, den jene aus der Atmosphäre aufgenommen haben. "Diese Beziehung steigert das Potenzial der Vegetation, CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen und im Boden zu speichern", erklären die Forscher um Nadejda Soudzilovskaia,von der Universität Leiden (Niederlande).

Landwirtschaft ist ein negativer Faktor

"Menschliche Aktivitäten wie etwa landwirtschaftliche Praktiken haben aber 50 bis 75 Prozent der Ökosysteme auf der Erde verändert, dadurch wurden natürliche Gebiete mit starken Pflanzen-Pilz-Teams zu solchen mit viel schwächeren Gemeinschaften", so Ian McCallum vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien in einer Aussendung. Obwohl die Ökosysteme mit Pflanzen-Pilz Symbiosen schon starke Verluste hinnehmen mussten, speichern sie weltweit immer noch 350 Gigatonnen im Boden, während jene ohne "Ektomykorrhiza" nur 29 Gigatonnen unter sich beherbergen.

Demnach könne man das Kohlendioxid in der Atmosphäre reduzieren, indem man naturnahe Vegetation mit vielen Ektomykorrhiza-Symbiosen wiederherstellt, meinen die Forscher. Dies wäre vor allem im Ödland und bei aufgelassenen landwirtschaftlichen Flächen möglich.

(APA)