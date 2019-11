Polytec-Gewinn um mehr als ein Drittel eingebrochen

Die Nachfrageflaute in der Automobilindustrie hat heuer in den ersten drei Quartalen auch die Geschäfte des oberösterreichischen Zulieferers Polytec spürbar eingebremst.

Autozulieferer Polytec hat in den ersten drei Quartalen einen Gewinn von 14,1 Millionen Euro erzielt - das waren um 36,5 Prozent weniger als in derselben Berichtsperiode des Vorjahres, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab.

Die "maßgeblichen Veränderungen in der Automobilbranche" führten den Angaben zufolge seit mehreren Quartalen zu "Abrufkürzungen und Umsatzeinbußen" im Stammgeschäft der Polytec Group. Der Gewinn je Aktie (EPS) sank von 0,98 auf 0,62 Euro.

Für das Gesamtjahr 2019 rechnet das Management mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) gegenüber 2018 von 40,1 auf rund 35 Millionen Euro. Der Umsatz hingegen soll - inklusive Konsolidierung der zugekauften Polytec Car Styling Weierbach - von 636,4 Millionen auf rund 650 Millionen Euro steigen.

Die Verkaufserlöse verringerten sich heuer in den ersten neun Monaten um 1,8 Prozent auf 470,3 Millionen Euro. Darin enthalten ist auch die Erstkonsolidierung der neu gegründeten Polytec Car Styling Weierbach GmbH per 1. September 2019. Diese führt den Automotive-Geschäftsbetrieb der insolventen deutschen Wayand AG fort und trug 7,2 Millionen Euro zum Umsatz bei.

Das operative Ergebnis (EBIT) brach um 28,1 Prozent von 30,9 Millionen auf 22,2 Millionen Euro ein. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gab der Gewinn (EBITDA) um 4,3 Prozent auf 47,8 Millionen Euro nach.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten schnellten um 60,9 Prozent von 101,5 auf 163,23 Millionen Euro in die Höhe. Dies sei unter anderem eine Folge des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 sowie der deutlich erhöhten Kapitalbindung im Nettoumlaufvermögen, erklärte Polytec.

Per Ende September beschäftigte das Unternehmen mit Sitz in Hörsching bei Linz 4571 Mitarbeiter (inklusive Leiharbeiter) - eine Steigerung von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag.