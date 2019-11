Großauftrag von Zalando für steirische Knapp

Online-Händler Zalando baut bei Rotterdam ein neues Verteilzentrum. Es wird 200 Millionen Euro kosten und vom Logistikspezialisten Knapp entwickelt.

Der steirische Logistikspezialist Knapp AG entwickelt für den Mode-Versandhändler Zalando in den Niederlanden nahe Rotterdam eines der nach eigenen Angaben größten Verteilzentren Europas. Die Investition beläuft such auf rund 200 Millionen Euro. Wieviel vom Investitionskuchen für Knapp herausschaut, wurde nicht mitgeteilt.

Bei Knapp habe man mit der Umsetzung bereits Anfang Oktober begonnen. In zwei Jahren soll die Anlage in Betrieb gehen und Kunden im westeuropäischen Raum, wie die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien und Großbritannien, beliefern. Von den elf Zalando-Logistikstandorten wird das neue Distributionszentrum den höchsten Automatisierungsgrad haben.

Das über 500 Meter lange Logistikzentrum bietet Platz für rund 16 Millionen Artikel. An Spitzentagen werden mehrere hunderttausend Stück pro Tag das Lager verlassen. Eine Kombination aus Knapp-Shuttletechnologie und Taschensorter der Knapp-Tochter Dürkopp soll dies ermöglichen, letzteres ein effizientes Umgehen mit Retourware. Der Großauftrag habe laut Knapp "enorme Bedeutung für unser Unternehmen, sowohl hier in Hart bei Graz als auch für unseren Standort in Bielefeld".

(APA)