Seele: "OMV muss sich beim Klimaschutz mehr anstrengen"

Der Öl- und Gaskonzern OMV wird sich beim Thema Klimaschutz deutlich mehr anstrengen müssen als in der Vergangenheit, sagte Generaldirektor Rainer Seele am Donnerstag. So werde man tendenziell weniger Öl, aber deutlich mehr vom vergleichsweise umweltfreundlicheren Erdgas fördern, das Kunststoff-Recycling verstärken und den CO2-Ausstoß der Raffinerien senken. Auch will man CO2 in Lagern speichern.

Das Raffineriegeschäft laufe sehr gut, sagte Seele vor Journalisten. Begünstigt sei dieser Sektor durch mehr Nachfrage bei zugleich geringeren Importen nach Europa - wegen gestiegener Frachtraten - und der infolge der US-Sanktionen eingeschränkten Schiffstransportkapazitäten Chinas. "Es kommt weniger nach Europa, das stärkt unser Raffineriegeschäft." Die Raffineriemarge habe sich auf zuletzt rund sieben Dollar pro Barrel im Oktober verbessert, nach fünf Dollar im dritten Quartal und teils unter vier Dollar im ersten Halbjahr.

Andererseits verspüre man die Effekte der sich in Europa abschwächenden Konjunktur, etwa bei Autobauern. "Für 2020 stellen wir uns daher eher auf Zurückhaltung bei den Endverbrauchermärkten ein", sagte Seele.

(APA)