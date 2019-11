FC Bayern sagt Arsène Wenger ab

Der Elsässer Arsène Wenger wird nicht neuer Bayern-Coach. Der Klub sucht doch eine Langzeitlösung.

München. Der Franzose Arsène Wenger wird nach Angaben der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag nicht der neue Trainer beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

Eine Verpflichtung des früheren Coaches des FC Arsenal sei "keine Option", teilten die Bayern dem Blatt mit und bestätigten ein Gespräch von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit dem 70-Jährigen.

Am Sonntag hatte sich der Rekordmeister in beiderseitigem Einvernehmen von Niko Kovac getrennt. Vorerst hat Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft übernommen, der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw wird auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegen Dortmund auf der Bank sitzen. Beim 2:0 gegen Piräus bestand er seine Feuertaufe. Hat Salzburgs ehemaliger Co-Trainer (2006) doch Chancen auf den Cheftrainerposten?