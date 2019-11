Wienerin in Türkei festgesetzt: ÖGB kritisiert Außenamt

Man tue zu wenig, um einer kurdischstämmigen Frau zu helfen, die die Türkei nicht verlassen darf, meint der ÖGB.

Wien/Ankara. Der ÖGB hat Außenminister Alexander Schallenberg in einem Brief aufgefordert, im Fall der seit Monaten in der Türkei festgehaltenen kurdischstämmigen Wienerin Mülkiye Lacin „aktiver aufzutreten, um die Rechte der österreichischen Staatsbürgerin zu wahren“.

Lacin kam 1984 nach Österreich und arbeitete als Lehrerin in einer Volksschule. Während eines Türkei-Urlaubs wurde sie heuer im Juli von der Polizei an ihrem Ferienort aufgesucht und 24 Stunden festgehalten. Seither darf sie nicht ausreisen. Angeblich läuft ein Strafverfahren gegen die Frau, laut Wiener Außenamt hätten die türkischen Behörden aber nicht angegeben, was man ihr vorwerfe. Österreich habe jedenfalls ein Ende des Verfahrens gefordert.

Das Verhalten der türkischen Seite sei unverständlich und verunsichere Lacin massiv, schrieb ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian nun an Schallenberg. Das Außenministerium wollte dazu nichts sagen: Im Fall Lacin gebe es keine neuen Entwicklungen.

Zahlreiche Anhaltungen

Seit dem gescheiterten Putsch gegen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan 2016, dem massive Einschränkungen des Rechtsstaats folgten, wurden vor allem kurdischstämmige Personen aus Österreich und anderen europäischen Ländern meist unter unklaren Umständen kurz- und längerfristig in der Türkei festgehalten. Oft ging es um Vorwürfe der Staatsgefährdung und des Terrors. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2019)