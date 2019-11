„Eine Frechheit des Weltverbands“

Leichtathletik. Diskuswurf, Hindernislauf und 200-m-Sprint gelten als unpopulär, die IAAF strich sie daher aus der Diamond League. ÖLV-Sportdirektor Trainer Gregor Högler muss umdenken.

Wien. Was Lukas Weißhaidinger schon seit vergangenem Sommer befürchtet hatte nach ersten Andeutungen diverser Organisatoren und Funktionäre, ist seit Mittwochabend endgültig traurige Gewissheit: Ab kommender Saison gibt es nur noch zwölf statt 16 Disziplinen bei den Events zur sehr hoch dotierten Diamond League. Und damit gibt es in dieser Liga keine Diskus-Bewerbe mehr.

Nicht nur für Weißhaidinger, 27, ist diese Maßnahme ein „Wahnsinn“. Der Weltverband IAAF richtete sein Augenmerk bei der „Modernisierung“ des Programms offenbar vorrangig auf die Interessen der involvierten TV-Sender. Auch Klassiker wie 3000-m-Hindernis oder der 200-m-Sprint wurden zum Unmut vieler Athleten gestrichen.

„Die Diamond League ist unser Schaufenster. Wir möchten mit einem actionreichen, komprimierten und schnellen Format neue Fans gewinnen, attraktiv für Partner bleiben“, argumentiert Verbandspräsident Coe. Er begründete die Kürzung damit, dass diese Sparten bei Befragungen als „unbeliebteste Disziplinen“ ausgemacht wurden.

Sportler verlieren viel Geld

Bei zehn Diamond-League-Events werden Rennen über 3000 m Hindernis und 200 m stattfinden. Diese werden allerdings nicht in den 90-minütigen TV-Übertragungen gezeigt. Sie sind quasi als Gast geladen – und laufen im Vor- oder Rahmenprogramm.

Ähnliches gilt für Diskuswurf und Dreisprung, für sie gibt es in Stockholm nur noch ein DL-Event. Aber das hat einen ganz anderen Hintergrund: Diskus-Champion Daniel Ståhl ist im Hohen Norden der Ticketseller. Ohne den Weltmeister wäre das Meeting in Schweden längst dem Rotstift zum Opfer gefallen. Aber, auch er ist „not amused“ über die Schritte der IAAF.

Logisch, denn die betroffenen Sportler verlieren sehr viel Geld. Ein Tagessieg in der Diamond League ist 10.000, der Gesamtsieg 50.000 Dollar wert. Weißhaidinger wurde zuletzt Gesamtzweiter der Serie, dotiert mit 20.000 Dollar. Diese Summen sind in der neu geschaffenen globalen „World Athletics Continental Tour“, in der die ausgemusterten Sparten prompt gelandet sind, eher nicht zu erwirtschaften. Dass Gesamtsieger eine Wildcard für die WM 2021 in Eugene, US-Bundesstaat Oregon, erhalten, klingt vorerst bloß wie ein „Trostpreis“.

Gregor Högler, ÖLV-Sportdirektor und Weißhaidingers Trainer, ist stinksauer. Er sagt, diese Entscheidung sei eine „Frechheit“, im gleichen Atemzug fügt er jedoch an, sie akzeptieren und das Beste daraus machen zu müssen. Soll heißen: Nicht jammern, sondern konzentriert weiterarbeiten. Denn das Projekt „Medaille Tokio 2020“ dürfe nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Vergleich mit Europa League

Die neue Serie biete zehn Meetings – sechs in Europa (Turku, Hengelo etc.), jeweils eines in Tokio (Japan), Nanjing (China), São Paulo (Brasilien) und Kingston Town (Jamaica) – und Högler glaubt, dass „sehr wohl genug Geld zu verdienen“ sei. Auch TV-Zeiten müsse es geben, selbst Live-streams. Den Begriff der Zweitklassigkeit, dieses Schicksal teilt man dann vergleichsweise mit Fußballern in der Europa League, scheute er. Ob Reise- und Hotelkosten übernommen werden, wusste er nicht. Das neue Format bedeute mehr Wettkämpfe als zuletzt, auch treffe man die gleichen Leute, dennoch „macht die IAAF ihren Athleten damit keine Freude“. Dass die Maßnahmen dem Kommerz geschuldet sind, sagt Högler nicht. Nur: „Mit der Entscheidung war leider zu rechnen.“

Für 2020, das Olympiajahr, ist der Zug sicherlich abgefahren, sagt Högler. Doch der Weltverband werde „schon noch draufkommen, dass diese neuen Formate nicht gut sind.“ Solang aber TV und Sponsoren nach Innovation und kompakter Spannung lechzen, wird sich die Diamond League nur danach richten. Was diese Entwicklung im Weitblick für Großereignisse bedeuten kann, ist ab sofort auch vorhersehbar.

AUF EINEN BLICK Der Leichtathletik-Weltverband IAAF strich die Anzahl der Disziplinen in der Diamond League von 16 auf 12. Nicht mehr dabei sind Diskus, Dreisprung, 3000 m Hindernis und der 200-m-Lauf.

Die Gründe: Alle 15 Events der höchsten Kategorie müssen kompakter, vor allem noch TV-gerechter werden. Diskus wird ab 2020 nur noch im neu geschaffenen Continental Cup geworfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2019)