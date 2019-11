Königliches Wunderkind

Champions League. Nur Raúl war jünger: Der 18-jährige Rodrygo ist der Mann der Stunde bei Real Madrid, im Bernabéu verewigt sich der Brasilianer gleich mehrfach in den Geschichtsbüchern.

Madrid. Schon lang wird diskutiert, ob bei Real Madrid nicht ein Kaderumbruch samt Generationenwechsel überfällig sei. Nach drei Champions-League-Titeln in Folge war zuletzt schon im Achtelfinale Endstation, in der spanischen Meisterschaft hatte man nun zweimal hintereinander gegen Barcelona das Nachsehen, der bisher letzte Cuptitel datiert von 2014.

Dennoch: In der Abwehr herrscht Sergio Ramos immer noch unumschränkt, im Mittelfeld gibt nach vor der zunehmend ideenlose Toni Kroos den Taktgeber, und im Sturm ist (der zumindest treffsichere) Karim Benzema weiter die Nummer eins. Sonderliche Spielfreude hat die „Königlichen“ unter Cheftrainer Zinédine Zidane ohnehin nie ausgezeichnet, dabei verfügt Real dieser Tage über hochbegabte junge Ballzauberer, die früher oder später den weiter nach hinten verschobenen Umbruch einleiten könnten.

In der vergangenen Saison etwa ging der Stern des 19-jährigen brasilianischen Flügelstürmers Vinicius Júnior auf. Nun hat sich ein weiterer junger Brasilianer im Santiago Bernabéu in die Herzen der Fans gedribbelt: Rodrygo Silva de Goes, kurz: Rodrygo.

Mit seinem Hattrick führte der 18-Jährige das Madrider Starensemble zu einem 6:0-Sieg über Galatasaray Istanbul. Real machte damit beim verhaltenen Start in die Champions League Boden gut und liegt als Tabellenzweiter (hinter Paris Saint-Germain) auf Aufstiegskurs. Und Rodrygo hat sich in eine Liga von Stars wie Kylian Mbappé und Raheem Sterling geschossen, denen in dieser Saison ebenfalls schon Hattricks in der Königsklasse gelungen sind.

Vor allem aber wandelt der Neuzugang vom FC Santos (45 Millionen Euro Ablöse) auf den Spuren von Real-Legende Raúl. Der frühere spanische Starstürmer hat 1995 mit 18 Jahren und 114 Tagen bei Reals 6:1 über Ferencváros Budapest einen Hattrick erzielt und ist damit nach wie vor der jüngste Dreifachtorschütze der Champions League. Rodrygo ist nun der zweitjüngste.

Als neuer Publikumsliebling hat der Jungstar im Bernabéu auch jene Rolle eingenommen, die eigentlich 100-Millionen-Euro-Mann Eden Hazard zugedacht war. Oder Sturmhoffnung Luka Jović. Doch während beide Angreifer in Madrid bisher überraschend harmlos blieben, zündete Rodrygo schon bei seinem zweiten Champions-League-Einsatz ein Feuerwerk: Erst trifft er mit links (4.), dann per Kopf (7.) und schließlich auch noch mit rechts (92.). Eine weitere Torvorlage für Benzema wird zur Randnotiz, denn seine ersten beiden Treffer bedeuten den schnellsten Doppelpack in der Europacup-Historie.

Zidane: „Bin nicht überrascht“

„Das Bernabéu meinen Namen singen zu hören, ist ein Traum, der wahr wird“, meinte Rodrygo. Sturmroutinier Benzema – er erzielte gegen Galatasaray seinen 50. Champions-League-Treffer im Real-Trikot – schwärmte: „Rodrygo ist erst 18 Jahre alt, aber er ist furchtlos. Ich liebe es, einen jungen Fußballer so spielen zu sehen.“ Und Trainer Zidane erklärte: „Ich bin nicht überrascht, dass ihn die Fans lieb gewonnen haben. Das ist erst der Anfang. Hoffentlich kann er so weitermachen, aber wir müssen Ruhe bewahren.“

Das Vertrauen seines Trainers hat Rodrygo nicht zum ersten Mal gerechtfertigt. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Real Ende September gegen Osasuna traf er nur Sekunden nach seiner Einwechslung zum 2:0. Auch als Zidane dem 18-Jährigen beim 5:0 über Leganés erstmals über 90 Minuten das Vertrauen schenkte, dankte es ihm dieser mit einem Treffer.

Doch so schnell sich Rodrygo ins Rampenlicht gespielt hat, so schnell kann sein Höhenflug auch wieder vorbei sein. Im vergangenen Herbst wurde auch Vinicius Jr. als Reals neuer Heilsbringer gefeiert, dann folgte eine Knieverletzung. In dieser Saison kam er nur noch zu Kurzeinsätzen. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2019)