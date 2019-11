Skischuh-Causa: „Zu verhandeln gibt es nichts“

ÖSV stellt klar: Liensberger wird ohne Unterschrift im Winter kein Rennen fahren.

Innsbruck. Will Katharina Liensberger nach dem verpassten Weltcupauftakt in Sölden wenigstens beim Slalom in Levi (23. November) am Start stehen, muss sie bis 15. November den angebotenen Ausrüstervertrag von Rossignol unterzeichnen (Laufzeit: zwei Jahre).

Nun hat es einen neuerlichen Anlauf gegeben. Zwei neue Liensberger-Berater trafen Reinhold Zitz, Geschäftsführer des Austria Ski Pool, und ÖSV-Sportdirektor Toni Giger. „Reden muss man immer und die Gespräche waren konstruktiv. Zu verhandeln gibt es aber nichts“, betonte Zitz.

Für den ÖSV zählt weiterhin nur eine Unterschrift der Vorarlbergerin unter den Rossignol-Vertrag. Andere Materialüberlegungen der zu Kästle gewechselten Athletin, die nun ohne Skischuh-Vertrag dasteht, seien hinfällig, erklärte Zitz. „Ich kann kein neues Transferfenster aufmachen, das wäre gegenüber den anderen Firmen unfair. Es liegt alles an ihr.“

Besondere Förderung

Liensberger hatte trotz Materialstreit Mitte Oktober mit pool-konformen Schuhen an einem ÖSV-Trainingskurs teilgenommen. Wegen der fehlenden Unterschrift hatte sie dann in Sölden aber nicht starten können. Auch bei den aktuellen Kursen im finnischen Levi und auf der Salzburger Resterhöhe war die 22-Jährige nicht dabei. Ob die zwischenzeitlich erkrankt gewesene Göfnerin mit Privatcoach Roland Pfeifer trainiert, ist nicht bekannt.

Liensberger gilt seit Jahren als Zukunftshoffnung, ist aber noch sieglos. Deshalb sei die Technik-Spezialistin auch besonders gefördert worden, erklärte Giger, etwa mit einem eigenen Servicemann. Die bisherigen Ausbildungskosten für die Läuferin beziffert der ÖSV-Sportdirektor mit 680.000 Euro.

Für den ÖSV steht fest, dass Liensberger im Winter keine Rennen fahren wird, wenn sie nicht bis 15. November unterschreibt. Vorarlberger Medien zufolge hat Liensbergers Umfeld schon die Modalitäten für einen eventuellen Verbandswechsel angefragt. (red.)

