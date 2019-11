Der Wettkampf der unfinanzierbaren Wahlversprechen

Großbritannien. Tories und Labour überbieten einander mit milliardenschweren Ausgabenprogrammen.

London. Der Kampf um die Neuwahl des britischen Unterhauses hat gerade erst begonnen, aber er hat schon seine Leitmelodie gefunden. Ganz im Stil des legendären Songs „Big Spender“ überbieten sich die Großparteien mit Ausgabenversprechen: „Neue Regeln für eine neue wirtschaftliche Ära“, versprach am Donnerstag der konservative Schatzkanzler, Sajid Javid. Sein Rivale von der oppositionellen Labour Party, Finanzsprecher John McDonnell, kündigte Infrastrukturausgaben von nicht weniger als 150 Milliarden Pfund in den nächsten fünf Jahren an. Selbst damit würde es Labour schwer haben, die Konservativen zu überbieten. Denn Javid warf langjährige Fiskalregeln seiner Partei über Bord. Anstelle des von Premier Boris Johnson bei Amtsantritt noch wiederholten Bekenntnisses zum Abbau der Staatsverschuldung, wollen die Tories nun nur mehr die laufenden Ausgaben ausgleichen. Die Vorgabe, dass maximal zwei Prozent des BIPs in die Infrastruktur investiert werden dürfen, will Javid auf drei Prozent erhöhen. Das sind mehr als 60 Milliarden Pfund.

250 Milliarden Pfund für die Umwelt

Dagegen plant Labour zusätzlich zum 150 Milliarden Pfund schweren Social Transformation Fund 250 Milliarden Pfund an Umweltausgaben. „Wir müssen nicht nur eine Klimakatastrophe bekämpfen“, sagte McDonnell. „Wir müssen auch die menschliche Katastrophe überwinden, die von den Konservativen angerichtet wurde.“ In einem besteht zwischen beiden Großparteien Einigkeit: Beide lehnen die Pläne der Konkurrenz als unverantwortlich ab, weisen aber Kritik zurück. Javid verweist auf historisch niedrige Zinsen, McDonnell meint, mit Staatsausgaben das Wachstum ankurbeln zu können. Pimco, einer der größten Bondinvestoren der Welt, warnte indes seine Anleger vor dem Kauf britischer Staatsschuldscheine.

Das Überbieten der Großparteien hat damit zu tun, dass beide dieselbe Wählergruppe ins Auge gefasst haben: Traditionelle Labour-Anhänger, die vor drei Jahren für den Brexit gestimmt haben. Die Tories von Johnson meinen, diese Wähler wünschen sich nun die Durchsetzung des Brexit. Die Labour Party von Jeremy Corbyn glaubt, diese Wähler wollen sich angesichts der drohenden negativen Folgen des EU-Austritts noch einmal besinnen. Die Nachdenkpause wollen ihnen beide mit Geldgeschenken versüßen.

Dahinter steckt auch, dass die Neuwahlen in beiden Großparteien einen dramatischen Aderlass ausgelöst haben. Zuletzt erklärte der bisherige Labour-Vize Tom Watson, dass er sich nicht mehr um ein Mandat bewerben werde. Watson ist wegen seiner proeuropäischen Haltung wiederholt mit der Parteiführung zusammengekracht. Zudem kritisierte er heftig die Unfähig- oder Unwilligkeit der Gruppe um Corbyn, antisemitische Umtriebe aus der Partei zu verbannen. Dass er in seinem Rücktrittsschreiben von „rein privaten und keinesfalls politischen Gründen“ sprach, machte seine Entscheidung für die Partei nicht leichter.

Zuvor hatten auch zahlreiche Konservative ihren Rückzug angekündigt, darunter Ken Clarke, Amber Rudd, Nicky Morgan, Jo Johnson, Nicholas Soames und zuletzt Philip Hammond. Die meisten von ihnen haben höchste Regierungsämter bekleidet, alle gehören zu dem mehr und mehr verwaisten gemäßigten Flügel ihrer Partei. Der frühere konservative und heute unabhängige Abgeordnete Nick Boles: „Der Jammer dieser Wahl zwischen Johnson und Corbyn ist, dass nicht beide verlieren können.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2019)