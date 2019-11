Madrid: „Blitzplanung“ für UN-Klimagipfel

Nach der Absage des Treffens in Chile wegen Unruhen sprang die Hauptstadt Spaniens als Tagungsort ein. Eine Herkulesaufgabe, denn der Gipfel beginnt schon am 2. Dezember.

Es war ein in der Geschichte der internationalen Gipfeldiplomatie extrem seltener, wenn nicht beispielloser Vorgang: Angesichts schwerer Massenproteste und Ausschreitungen war Chiles Präsident Sebastián Piñera Ende Oktober gezwungen, die für Dezember angesetzte UN-Klimakonferenz „COP25“ in Santiago abzusagen. Doch schnell sprang Spanien als Retter ein: Das Ereignis, zu dem Zehntausende Teilnehmer erwartet werden, findet nun von 2. bis 13. Dezember in Madrid statt.